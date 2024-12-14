Торнике Турманидзе: Ситуация в Грузии скажется на готовности Армении развивать отношения с Западом

Интервью Медиамакс со старшим научным сотрудником Грузинского фонда стратегических и международных исследований Торнике Турманидзе

(Интервью было записано 27 ноября 2024 года - до начала массовых протестов в Грузии 28 ноября).

- Можно утверждать, что процесс внешнеполитической переориентации Грузии завершен, или есть надежда, что Грузия вернется на путь, которым она следовала

почти три десятилетия?

- Геополитическая переориентация Грузии от Запада в сторону России в настоящее время активно развивается, и этот процесс идет очень быстро. Это обусловлено тем, что у власти остались Бидзина Иванишвили и партия «Грузинская мечта». Это их внешнеполитический выбор - изолировать страну от Запада или, как минимум, приостановить евроатлантическую интеграцию Грузии и приблизиться к России, а также к другим авторитарным режимам, таким как Китай, Иран и другие. Это их философия.

Конечно, они хотели бы продолжить отношения с Европейским Союзом и США, особенно после переизбрания Дональда Трампа на пост президента США, и сейчас они работают в этом направлении. Но на данный момент европейская интеграция Грузии заморожена.

Оппозиционные партии Грузии и часть народа, проголосовавшая за оппозицию и считающая, что именно последняя одержала бы победу, если бы выборы были честными, протестуют. Но, как и в других авторитарных или автократических режимах, «Грузинская мечта» удерживает власть с помощью полиции и других репрессивных механизмов. Этот процесс начался давно, но стал очевидным после российского вторжения в Украину.

- Я как раз собирался спросить об этом. «Грузинская мечта» у власти уже больше десяти лет, и эта переориентация стала заметной относительно недавно. Вы видите прямую связь между войной в Украине и изменениями во внешней политике Грузии?

- Да, эта связь очевидна. С 2012 года, когда «Грузинская мечта» пришла к власти, и до 2022 года, когда началась война России с Украиной, Грузия придерживалась амбивалентной внешней политики. С одной стороны, они формально заявляли о стремлении к европейской и евроатлантической интеграции и предпринимали шаги в этом направлении. В то же время, они развивали параллельный курс на пророссийскую ориентацию, улучшая экономические и политические отношения с Россией, делая определенные уступки России в политической сфере. Хотя эти два курса были несовместимы, Иванишвили каким-то образом удавалось их примирить. По крайней мере, части грузинского общества и западным странам казалось, что Грузия пытается сохранять баланс между Россией и Западом.

К сожалению, некоторые западные правительства приветствовали этот подход, считая, что предыдущий курс правительства Саакашвили, который был полностью прозападным, привел к войне 2008 года. И поэтому, возможно, для Грузии было бы лучше придерживаться подобной сбалансированной позиции.

Но эта политика «сидения на двух стульях» закончилась с российским вторжением в Украину. Иванишвили понял, что ему нужно делать выбор - либо в пользу Запада, либо в пользу России. И он выбрал Россию, поскольку считал, что Россия выиграет войну с Украиной.

С февраля 2022 года грузинское руководство развернуло активную антизападную информационную кампанию, утверждая, что США, ЕС и НАТО пытаются втянуть Грузию в войну с Россией, просят Грузию открыть «второй фронт» против России, что было очевидной ложью. Единственное, что западные страны, возможно, пытались предложить Грузии, это присоединиться к некоторым санкциям против России. Но грузинское правительство отказалось присоединяться к санкциям.

- Южный Кавказ сегодня выглядит гораздо более разделенным, чем два или три десятилетия назад. Кажется, что сегодня Армения - единственная страна в регионе, которая хочет более тесных отношений с ЕС. Как вы думаете, может ли Армения добиться успеха на фоне переориентации Грузии?

- Региональная и глобальная динамика сильно влияют на все три страны Южного Кавказа. Даже если у этих стран разные внешнеполитические приоритеты, они все равно сильно взаимосвязаны. То, что происходит на глобальном уровне и в отношениях между Россией и Западом, влияет на ситуацию на месте.

Что касается Армении, то мы видим, что особенно после второй Карабахской войны и событий 2023 года, которые мы воспринимаем как «наказание» со стороны России, Армения пытается дистанцироваться от России и развивать прозападную внешнюю политику. Но такая политика имеет свои ограничения, потому что негативные события в Грузии окажут влияние на готовность Армении развивать отношения с Западом. Грузия была «воротами» для Армении, своего рода связующим звеном с Западом.

Армения может достичь некоторого успеха, но в долгосрочной перспективе Грузии следует вернуться на путь европейской интеграции, чтобы положительно повлиять на внешнюю политику Армении. Также, пока Россия сохраняет свое влияние в Грузии, Армении будет трудно сокращать свою зависимость от России.

После второй Карабахской войны Азербайджан ощущает себя более уверенным. Но, на мой взгляд, эта уверенность выражается в неверной внешней политике, стремлении быть ближе к России и ограниченных политических отношениях с Западом. Азербайджан рассматривает Запад только как экономического партнера, и мы видим, что Бидзина Иванишвили пытается копировать поведение Ильхама Алиева в этом вопросе.

- После второй Карабахской войны был создан так называемый формат «3+3» (Армения, Азербайджан, Грузия + Россия, Турция, Иран). Министры иностранных дел трижды встречались за 4 года, но в действительности это был формат «2+3», так как Грузия воздерживалась от участия. Может ли Грузия присоединиться к формату «3+3» сейчас?

- Даже с учетом пророссийской ориентации «Грузинской мечты» существует большая проблема в наших отношениях с Россией. Россия де-юре и де-факто оккупирует 20% территории Грузии и признает Абхазию и так называемую Южную Осетию независимыми государствами. Поэтому участие в любом формате с Россией может выглядеть как легитимизация российской оккупации.

«Грузинская мечта» до сих пор воздерживалась от такого участия. Но, возможно, после последних фальсифицированных выборов они могут попытаться присоединиться к этому формату. Однако в Грузии есть политическая оппозиция, есть люди, которые проголосовали против «Грузинской мечты», и правительство может опасаться создания еще большого напряжения внутри страны.

Формат «3+3» проблематичен еще и потому, что включает Иран, с которым у Запада очень напряженные отношения. Но следует понимать, что в грузинском правительстве не принимаются коллективные решения. Все, или, по крайней мере, главные решения, принимает Бидзина Иванишвили. И довольно трудно предсказать, какие расчеты он делает.

C Торнике Турманидзе беседовал Ара Тадевосян