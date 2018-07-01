Денис Кожухин: От армян исходит настоящая теплота

2 июля, в рамках второго музыкального фестиваля «Армения» на ереванской сцене выступит Денис Кожухин - ярчайший пианист своего поколения, ученик великого музыканта и педагога Дмитрия Башкирова, лауреат престижных международных конкурсов. Всемирную известность молодой российский пианист приобрел благодаря победе на конкурсе имени королевы Елизаветы в Брюсселе в 2010 году .



Вместе в Государственным симфоническим оркестром Армении под управлением Сергея Смбатяна Денис Кожухин исполнит фортепианный концерт Алексея Шора Travel Notebook.



С этой же программой Денис Кожухин выступал на VI Мальтийском международном музыкальном фестивале, за кулисами которого и состоялась наша беседа.



- Денис, Вы впервые участвуете в Мальтийском музыкальном фестивале. Какие у вас впечатления?



- Мне здесь очень нравится - фестиваль сделан с любовью к музыке, к артистам. Приятно также, что приехав на Мальту, я общаюсь на своем родном языке и чувствую себя как на семейной встрече, несмотря на то, что был знаком далеко не со всеми. По чистому совпадению мы также встретились с моим педагогом, Дмитрием Башкировым, который является членом жюри проходящего параллельно конкурса пианистов. В последнее время мы нечасто видимся с Дмитрием Александровичем, и я был очень рад его повидать.



- Вы очень много выступаете с различными оркестрами: имеет ли значение для Вас, как для молодого исполнителя, возраст оркестрантов? С кем бывает легче наладить контакт?



- Безусловно, оркестры, в которых много молодых музыкантов - немного другие по определению и настрою. Мне кажется, что «свежая кровь» - это значительная подпитка, способствующая необходимому обновлению «оркестрового организма».



Что же касается контакта, то здесь роль играет не столько разница в возрасте, сколько общая обстановка. К сожалению, есть оркестры, где музыканты открыто друг друга недолюбливают. В таких случаях бывает тяжело работать, не чувствуется искренней отдачи.



- А с какими оркестрами Вы выступаете чаще всего?



- У меня уже такие «узаконенные» отношения с Чикагским филармоническим оркестром, много выступлений с Филадельфийским оркестром, с Лондонским филармоническим оркестром.







Конечно, список постоянно пополняется. В прошлом году было много дебютов, среди которых были совместные концерты с японским симфоническим оркестром NHK, Королевским оркестром Концертгебау (ведущий симфонический оркестр Нидерландов), Берлинской Государственной Капеллой.



- На Мальтийском международном музыкальном фестивале Вы выступали с Государственным симфоническим оркестром Армении. Вам удалось найти общий язык?



- Играть с Государственным симфоническим оркестром Армении - одно удовольствие. От музыкантов исходит положительная энергия, атмосфера в коллективе замечательная, благодаря Сергею есть и хорошая дисциплина,что очень важно. Приятно видеть, что несмотря на сумасшедший график, ребята играют с большой радостью.



Д. Кожухин выступает на Мальте с Государственным симфоническим оркестром Армении Фото: Медиамакс

Денис Кожухин Фото: The Vancouver Chopin Society