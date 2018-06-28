Петр Свитальский: В Армении есть возможность для реального прорыва

Эксклюзивное интервью Медиамакс с руководителем делегации ЕС в Армении, послом Петром Свитальским.

- Господин Свитальский, в совместном заявлении для прессы, опубликованном по итогам состоявшегося 22 июня первого заседания Совета партнерства между Арменией и ЕС, Евросоюз «приветствовал ясную приверженность правительства Армении борьбе против коррупции и конкретные действия правительства, предпринятые в этом направлении». Означает ли это, что прежние правительства Армении в этом направлении не были конкретными?

- На состоявшихся недавно в Брюсселе обсуждениях тема борьбы с коррупцией была одной из главных. На заседании Совета партнерства армянская сторона заявила о своей решимости бороться с коррупцией, назвав эту борьбу одним из важнейших приоритетов нового правительства. Европейский союз заявил, что для претворения в жизнь этих амбициозных целей готов предоставить правительству Армении любую необходимую поддержку. Это очень существенно.

Политическая воля является ключевым фактором, и сегодня мы можем сказать, что Армения сформировала эту необходимую политическую волю. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что борьба с коррупцией в Армении носит бесповоротный характер, и это поддерживает наше стремление оказывать поддержку. На наш взгляд, сегодня есть реальная возможность совершить прорыв.

Для достижения успеха в борьбе с коррупцией есть и другие необходимые элементы: хорошие законы, законодательство, институты, общественная поддержка и информирование. По всем этим направлениям ЕС старался делать максимум, чтобы помочь Армении достичь результатов. Очень интересно, что в основе последних событий, включая задержания некоторых лиц, лежит действующее законодательство, и это означает, что для борьбы c коррупцией уже сегодня есть сильные законодательные основы.

Тем не менее, мы считаем, что есть место для усовершенствования. У нас есть конкретные предложения относительно пути, по которому могут продвигаться законодательные изменения, и готовы оказать содействие. В сентябре Европейский союз проведет в Армении партнерский пересмотр (peer review) по теме коррупции, в рамках которого прибудут эксперты из европейских стран и представят европейский опыт, в частности, законодательные и институциональные решения.

Новое правительство объявило о намерении создать инклюзивный антикоррупционный орган. Европейский союз приветствует эту инициативу, поскольку мы долгие годы выступали в пользу такого решения. На наш взгляд, этот институт заслуживает поддержки, и мы обсудим с правительством, в какой мере мы сможем содействовать, если, конечно, будет проявлен интерес.

- Некоторые представители Республиканской партии Армении утверждают, что последние шаги против коррупции и аресты имеют «политический подтекст». Каково Ваше мнение?

- Необходима беспристрастность судебной системы, поскольку, когда имеешь дело с коррупцией, независимые и сильные суды являются гарантией того, что правосудие не применятся избирательно или не ведутся «вендетты». У меня нет причин думать, что последние действия содержат политический подтекст. Все действия были реализованы прозрачно и обоснованно. Тем не менее, чтобы исключить политический фактор, в Армении должны быть независимые суды и судьи. Думаю, Армения сможет сделать и это.

- Какую роль может сыграть ЕС в борьбе с коррупцией, учитывая заявления армянских властей о том, что для борьбы с этим явлением они не будут более брать гранты от международных структур, поскольку считают, что для устранения коррупции в первую очередь необходима политическая воля, а у нового правительства она есть.

- Согласен, что в случае формирования или проявления политической воли фактор денег не играет роли. Когда наличие политической воли трансформируется в конкретные действия, мы готовы содействовать. Правительство Армении должно решить, какой объем сотрудничества оно хочет иметь с внешними партнерами. Мы считаем, что подобное сотрудничество полезно в плане представления опыта европейских стран по работе институтов и создания хороших законов. Армения должна выбрать свой собственный путь или модель, и мы готовы поделиться опытом.

- Можно сказать, что сегодня европейские инвесторы более заинтересованы в обсуждении конкретных проектов в Армении?

- Мы отмечали, что если вы достигнете успехов в борьбе против коррупции, то рано или поздно это воодушевит внешних инвесторов. Мы получали от европейских инвесторов сигналы о том, что это очень важно.

Могу привести один пример. Раньше мы получали информацию от западной сети супермаркетов, что они удостаиваются неравного отношения, и новое правительство сразу решило эту проблему. Это несправедливое отношение – фактор, который удерживал вероятных инвесторов, поскольку все знали о проблеме, но ничего не предпринималось. Я вполне уверен, что инвесторы придут сюда, когда у вас действительно будет вестись политика открытых дверей, когда вы действительно докажете, что эти инвесторы будут удостоены справедливого отношения.

- В Армении обсуждают возможные сроки проведения досрочных выборов. Как Вы считаете, они могут состояться осенью, или это нереально, учитывая, что Избирательный кодекс нуждается в изменениях?

- Мы готовы оказать поддержку в вопросе организации и проведения выборов. На мой взгляд, хорошо, что начались парламентские обсуждения, поскольку реальный диалог между всеми политическими силами о предстоящих выборов очень важен. Правительство Армении уже установило тесные связи с потенциальными донорами, в том числе - с ЕС. Таким образом, мы в курсе того, что процесс идет. Когда мы увидим новый Избирательный кодекс и предусмотренные им технические вопросы, сможем обсудить вопросы нашего содействия.

- Были публикации о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в июле проведет встречи с руководителями ЕС. С кем он встретится в Брюсселе?

- Могу только сказать, что премьер-министру будет оказан теплый прием в Брюсселе. ЕС приветствует и готов поддержать его инициативы по борьбе с коррупцией, независимой судебной системой, равным отношением к хозяйствующим субъектам. Мы считаем, что сейчас у Армении есть хорошая программа, которая может обеспечить хорошие результаты. Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве может стать важным каналом для оказываемой Армении поддержки.

С Петром Свитальским беседовала Тагуи Ованнисян