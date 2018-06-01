Алексей Шор: Главный «поверенный» мальтийской композиторской школы

Лет восемь назад в интервью с доктором математических наук Алексеем Шором речь бы шла о главном математическом достижении Алексея и двух его друзей – решении задачи, которая оставалась «открыта» более полувека.



В сегодняшней беседе Алексей Шор предстает как один из наиболее известных современных композиторов, главный «поверенный» мальтийской композиторской школы, чьи произведения звучат в лучших концертных залах мира. Мелодичную музыку Шора исполняют звезды мировой классики - скрипач Максим Венгеров, оперная дива Любовь Казарновская, альтист Дэвид Аарон Карпентер, кларнетист Андреас Оттензамер и многие другие.



Произведения Алексея Шора включены также в репертуар знаменитых армянских исполнителей - виолончелиста Нарека Ахназаряна, фортепианного трио им. Хачатуряна, пианистки Наре Аргаманян. В этом году в рамках Дней армянской культуры на Мальте юная Мери Мусинян впервые исполнила пьесу композитора на кануне.



Интервью Медиамакс с Алексеем Шором состоялось во время VI Мальтийского международного музыкального фестиваля, композитором-резидентом которого он являлся.



- Первый вопрос уже стал довольно традиционным, но тем не менее, хочется его задать: что подтолкнуло математика с докторской степенью стать композитором?



- Этому способствовала последовательность случайностей. Я всегда любил музыку, но профессионально заниматься ей не собирался. Сочинение музыки было моим хобби до тех пор, пока шесть лет назад одно из моих произведений не попалось на глаза замечательному альтисту Дэвиду Карпентеру. После этого появились «Вариации на тему Мурки», которые я написал вместе со своим приятелем Ораном Элдором. Запись вариаций набрала несколько сотен тысяч просмотров на Youtube и Дэвид стал играть мою музыку практически на всех своих концертах. Со временем ко мне начали обращаться и другие музыканты, и пришло осознание того, что надо серьезнее отнестись к происходящему.







- Кстати, Дэвид Карпентер в курсе печальной истории Маруси Климовой?



- Я ему много раз рассказывал про криминальный мир Мурки, но он это все абсолютно игнорирует. По словам Дэвида, для него этa музыка наподобие «Чардаша» Монти, а Мурка может быть просто кошкой.



- Вы играете на каком-нибудь инструменте?



- Практически нет. Скорее, имею понятие о том, как играют на фортепиано, но сочиняю я без инструмента. Музыка у меня в голове, нужно просто «передать» ее в компьютер.



Алексей Шор и дирижер Сергей Стадлер

Алексей Шор и скрипач Сальваторе Аккардо на Мальтийском музыкальном фестивале

Алексей Шор и дети из Армении, выступавшие на Мальтийском фестивале