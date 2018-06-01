Алексей Шор: Главный «поверенный» мальтийской композиторской школы

Лет восемь назад в интервью с доктором математических наук Алексеем Шором речь бы шла о главном математическом достижении Алексея и двух его друзей – решении задачи, которая оставалась «открыта» более полувека.
В сегодняшней беседе Алексей Шор предстает как один из наиболее известных современных композиторов, главный «поверенный» мальтийской композиторской школы, чьи произведения звучат в лучших концертных залах мира. Мелодичную музыку Шора исполняют звезды мировой классики - скрипач Максим Венгеров, оперная дива Любовь Казарновская, альтист Дэвид Аарон Карпентер, кларнетист Андреас Оттензамер и многие другие.
Произведения Алексея Шора включены также в репертуар знаменитых армянских исполнителей - виолончелиста Нарека Ахназаряна, фортепианного трио им. Хачатуряна, пианистки Наре Аргаманян. В этом году в рамках Дней армянской культуры на Мальте юная Мери Мусинян впервые исполнила пьесу композитора на кануне.
Интервью Медиамакс с Алексеем Шором состоялось во время VI Мальтийского международного музыкального фестиваля, композитором-резидентом которого он являлся.
- Первый вопрос уже стал довольно традиционным, но тем не менее, хочется его задать: что подтолкнуло математика с докторской степенью стать композитором?
- Этому способствовала последовательность случайностей. Я всегда любил музыку, но профессионально заниматься ей не собирался. Сочинение музыки было моим хобби до тех пор, пока шесть лет назад одно из моих произведений не попалось на глаза замечательному альтисту Дэвиду Карпентеру. После этого появились «Вариации на тему Мурки», которые я написал вместе со своим приятелем Ораном Элдором. Запись вариаций набрала несколько сотен тысяч просмотров на Youtube и Дэвид стал играть мою музыку практически на всех своих концертах. Со временем ко мне начали обращаться и другие музыканты, и пришло осознание того, что надо серьезнее отнестись к происходящему.
- Кстати, Дэвид Карпентер в курсе печальной истории Маруси Климовой?
- Я ему много раз рассказывал про криминальный мир Мурки, но он это все абсолютно игнорирует. По словам Дэвида, для него этa музыка наподобие «Чардаша» Монти, а Мурка может быть просто кошкой.
- Вы играете на каком-нибудь инструменте?
- Практически нет. Скорее, имею понятие о том, как играют на фортепиано, но сочиняю я без инструмента. Музыка у меня в голове, нужно просто «передать» ее в компьютер.
- То есть, изначально у Вас не было музыкального образования?
- Нет, с раннего детства у меня проявились математические способности и считалось, что я стану ученым, как и мои родители, поэтому учиться музыке даже в голову не приходило. Уже много лет спустя я освоил нотную грамоту, а после удивительной истории с Карпентером начал всерьез изучать основы композиции и аранжировки.
- А математикой Вы продолжаете заниматься?
- Сейчас уже нет. Был период, когда днем я занимался математикой, a по вечерам писал музыку, но в конце концов нужно было выбирать, и я выбрал музыку.
- Не скучаете по математике?
- Иногда скучаю, и тогда просто решаю пару математических задач. Знаете, этот как бывший курильщик, время от времени позволяющий себе одну сигарету в месяц.
- Однако Вам видится некий математический расчет в написании музыки (в том числе -полифонической?)
- Определенная общность состоит в том, что есть много правил, которым надо следовать. Наверное мне, как математику, имеющему большой опыт работы в техническом плане, легче это делать. Но в самой музыке математики я не вижу.
- У Вас есть любимый музыкальный инструмент?
- Для меня самый главный инструмент - рояль, который мною очень любим и в сольной музыке. У меня есть произведения для альта, кларнета, скрипки, виолончели, но все они - для исполнения с оркестром. Сегодня рояль - единственный инструмент, для которого я пишу соло.
- А какую музыку Вы слушаете помимо классической?
- Я редко слушаю какую-то другую музыку, но, в любом случае, мои интересы из «прошлых времен». Люблю «Битлз», ранних «Роллинг Стоунс». Мне интересен джаз, но не могу сказать, что он цепляет за душу так, как классическая музыка.
- Как часто отличается исполнение Ваших произведений от Вашего собственного представления? Бывали какие-либо разногласия с музыкантами в плане интерпретации того или иного сочинения?
- Разногласий, конечно, не бывает. Иногда я про себя не соглашаюсь с каким-то исполнением, но случается и наоборот. Все-таки интерпретация - это то, чему артисты себя посвятили и очень часто правы оказываются они, а не я.
- В прошлом году Вы посетили нашу страну в рамках первого международного музыкального фестиваля «Армения». Поделитесь, пожалуйста, воспоминаниями, и если можно, Вашей семейной историей, связанной с Арменией.
- Мой папа провел в Армении первые 12 лет своей жизни. После войны дедушка остался в армии и его отправили служить в военную часть возле Гюмри. У отца сохранились замечательные воспоминания об Армении, всю жизнь он мечтал вернуться в места своего детства.
В прошлом году нам наконец удалось осуществить эту поездку, которая произвела на нас очень сильное впечатление. Мы много путешествовали, побывали в невероятно красивых местах.
- Какие памятники архитектуры Вас наиболее впечатлили и могли бы сподвигнуть к сочинению музыкального произведения?
- Мест, которые могли послужить источником вдохновения для написания красивой музыки - очень много. Больше всего меня поразил монастырь Гегард, а также сильно подействовало посещение музея Геноцида, но такую музыку писать я бы не рискнул.
В целом, то, что я пишу под воздействием увиденного, отражает не музыкальные традиции и культуру данного места, а мои личные эмоции.
- Когда Вы вновь посетите Армению?
- 2-3 июня состоится ереванская премьера балета «Хрустальный дворец», поставленного на мою музыку. Кроме того, я получил приглашение на музыкальный фестиваль, который состоится в июле. Очень надеюсь, что смогу приехать на оба мероприятия.
Первый показ балета «Хрустальный дворец», состоялся в июле 2017 года, в столице Мальты Валлетте. Идея «Хрустального дворца» принадлежит президенту Европейского фонда поддержки культуры Констанину Ишханову и приурочена к 50-летию установления дипломатических отношений между Россией и Мальтой. Действие балета, частично основанное на реальных событиях, происходит в 1740 году, во время правления императрицы Анны Иоанновны из рода Романовых, и повествует о том, как императрица решила поженить своих придворных шута и шутиху, но влюбленным пришлось провести первую брачную ночь в ледяном доме.
В постановке слились балет и опера. В главных ролях - звезда мирового балета Иван Васильев, солисты Большого Театра Мария Аллаш, Мария Виноградова, Анна Аглатова.
С Алексеем Шором беседовала Анна Бубушян
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