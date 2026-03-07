Пезешкиан заявил Путину, что Иран не атаковал Азербайджан - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
08 Март 2026
352 просмотров

Пезешкиан заявил Путину, что Иран не атаковал Азербайджан


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан «решительно отверг заявления о нападении на Азербайджан».

Как сообщает иранское агентство Tasnim, в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным он назвал их слухами и «заговором врагов», цель которых - подорвать отношения между двумя странами.

 

«Исламская Республика Иран никогда не имела и не будет иметь намерений нападать на своих соседей»,- эти слова Пезешкиана приводит Tasnim.

 

Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 6 марта. В сообщении о нем пресс-службы Кремля тема Азербайджана не упоминается. 




Лента новостей

Внешняя политика | Март 7, 2026 09:12
Пезешкиан заявил Путину, что Иран не атаковал Азербайджан

Армения и мир | Март 7, 2026 08:59
Война с Ираном: предпочтительный сценарий для Турции

Регион | Март 7, 2026 08:51
Азербайджан обвинил Иран в организации «террористического заговора»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026