Пезешкиан заявил Путину, что Иран не атаковал Азербайджан

Ереван /Медиамакс/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан «решительно отверг заявления о нападении на Азербайджан».
Как сообщает иранское агентство Tasnim, в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным он назвал их слухами и «заговором врагов», цель которых - подорвать отношения между двумя странами.
«Исламская Республика Иран никогда не имела и не будет иметь намерений нападать на своих соседей»,- эти слова Пезешкиана приводит Tasnim.
Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 6 марта. В сообщении о нем пресс-службы Кремля тема Азербайджана не упоминается.