Азербайджан вывозит всех своих дипломатов из Ирана

Ереван /Медиамакс/. Согласно поручению президента Ильхама Алиева, посольство Азербайджана в Тегеране и Генеральное консульство в Тебризе будут эвакуированы.

Как сообщает Trend, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал сегодня:

 

«Ильхам Алиев дал все необходимые указания в связи с атакой беспилотника, были предприняты дипломатические шаги. В соответствии с обещанием Ирана мы дождемся результатов расследования, и исходя из этого будут приняты решения и предприняты соответствующие шаги».




