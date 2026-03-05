Россия готова в случае обращения Армении направить экспертов для отражения «гибридных атак»

Ереван /Медиамакс/. Россия готова в случае соответствующего обращения Армении сформировать и направить группу экспертов по отражению гибридных атак наряду с аналогичной экспертной группой, запрошенной Ереваном у Европейского союза (ЕС).

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Активное и, как показывает опыт других стран, глубокое вовлечение экспертов из ЕС в предвыборный период, а также в контексте возможного проведения конституционного референдума едва ли укрепит подлинный суверенитет Армении. Скорее, все будет наоборот. Мы, конечно, зафиксировали комментарий министерства юстиции Армении, в котором отмечается, что работа приглашенных специалистов из ЕС «не будет направлена против России». С учетом этого в случае соответствующего приглашения армянской стороны подтверждаем готовность оперативно проработать отправку в республику аналогичной по задачам группы по двусторонней линии», - сказала она, выступая на брифинге в Москве.