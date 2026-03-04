Алиев посетил посольство Ирана и выразил соболезнования - Mediamax.am

05 Март 2026
442 просмотров

Алиев посетил посольство Ирана и выразил соболезнования


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил посольство Ирана в Баку и выразил соболезнования в связи с гибелью Верховного лидера аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многих мирных жителей.

Президент Азербайджана оставил запись в траурной книге.

 

Как сообщает Trend, в беседе с послом, Ильхам Алиев отметил, что всегда будет вспоминать встречи с аятоллой Сейедом Али Хаменеи, состоявшиеся во время его визитов в Иран.

 

Посол Ирана Муджтаба Демирчилу выразил признательность президенту Азербайджана за посещение посольства и соболезнования.




