Алиев посетил посольство Ирана и выразил соболезнования

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил посольство Ирана в Баку и выразил соболезнования в связи с гибелью Верховного лидера аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многих мирных жителей.

Президент Азербайджана оставил запись в траурной книге.

Как сообщает Trend, в беседе с послом, Ильхам Алиев отметил, что всегда будет вспоминать встречи с аятоллой Сейедом Али Хаменеи, состоявшиеся во время его визитов в Иран.

Посол Ирана Муджтаба Демирчилу выразил признательность президенту Азербайджана за посещение посольства и соболезнования.