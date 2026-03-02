Никол Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями президенту Ирана - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
03 Март 2026
377 просмотров

Никол Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями президенту Ирана


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями президенту Ирана Масуду Пезешкиану.

«С большой обеспокоенностью следим за событиями, происходящими вокруг Ирана. 

 

Примите, пожалуйста, мои соболезнования в связи с жертвами среди руководства и граждан Исламской Республики Иран. Мы всегда будем помнить личную роль Верховного лидера Исламской революции Али Хаменеи в деле развития армяно-иранских отношений.

 

В этот трудный момент выражаем надежду на скорейшее установление мира и стабильности на Ближнем Востоке.

 

Пользуясь случаем, желаю Вам терпения, а дружественному соседнему народу Ирана - мира и стойкости», - говорится в послании Пашиняна.




Лента новостей

Внешняя политика | Март 2, 2026 14:28
Никол Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями президенту Ирана

Политика | Февраль 27, 2026 15:55
Совбез Армении обсудил противодействие «гибридным угрозам»

Запечатленное Время | Февраль 27, 2026 15:09
Неделя в объективе: «Фестиваль нагих», скорбь в Чернигове и праздник «Латхмар Холи»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026