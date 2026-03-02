Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями президенту Ирана Масуду Пезешкиану.

«С большой обеспокоенностью следим за событиями, происходящими вокруг Ирана.

Примите, пожалуйста, мои соболезнования в связи с жертвами среди руководства и граждан Исламской Республики Иран. Мы всегда будем помнить личную роль Верховного лидера Исламской революции Али Хаменеи в деле развития армяно-иранских отношений.

В этот трудный момент выражаем надежду на скорейшее установление мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Пользуясь случаем, желаю Вам терпения, а дружественному соседнему народу Ирана - мира и стойкости», - говорится в послании Пашиняна.