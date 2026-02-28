Пашинян посетит с визитом Грузию - Mediamax.am

28 Февраль 2026
Пашинян посетит с визитом Грузию


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит с визитом Грузию на следующей неделе.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сказал сегодня, что его ежегодный доклад, намеченный на 4 марта, будет отложен в связи с визитом главы правительства Армении.

 

Комментируя на этой неделе в Варшаве процесс нормализации армяно-турецких отношений, Никол Пашинян, в частности, сказал:

 

«Мы также благодарны нашим соседям - очень важно отметить, что наши соседи, Грузия и Иран, всегда поддерживали этот мирный процесс».




