Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит с визитом Грузию на следующей неделе.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сказал сегодня, что его ежегодный доклад, намеченный на 4 марта, будет отложен в связи с визитом главы правительства Армении.

Комментируя на этой неделе в Варшаве процесс нормализации армяно-турецких отношений, Никол Пашинян, в частности, сказал:

«Мы также благодарны нашим соседям - очень важно отметить, что наши соседи, Грузия и Иран, всегда поддерживали этот мирный процесс».