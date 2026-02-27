Ильхам Алиев не планирует приезжать в Ереван

Ереван /Медиамакс/. Участие Азербайджана в Саммите Европейского политического сообщества, который состоится в мае в Ереване, на каком-либо уровне не предусмотрено.

Как сообщает Trend, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал:

«В плотном графике президента Ильхама Алиева на май такая поездка не предусмотрена».

VIII саммит Европейского политического сообщества (EPC) состоится 4 мая 2026 года в Ереване.

Армянская сторона отправляла приглашения для участия в саммите лидерам Азербайджана и Турции.