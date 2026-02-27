Пашинян: Без вовлечения Трампа мирный процесс был бы неопределенным

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министра Армении Никол Пашинян сказал, что без участия и личного вовлечения президента США мирный процесс был бы неопределенным.

Пресс-служба правительства сообщает, что находящийся с официальным визитом в Польше премьер-министр сказал об этом 25 февраля в Польском институте международных дел на встрече с дипломатами и представителями аналитических центров.

«Однозначно, что инициатива и участие президента США сыграли очень важную роль в установлении мира в регионе», - добавил Никол Пашинян.

«Сейчас очень важно подчеркнуть, что 2025 год стал первым с момента обретения Арменией независимости, когда не было жертв на границе в результате перестрелок между вооруженными силами Армении и Азербайджана. И сейчас в нашем регионе царит настоящий мир», - отметил Пашинян.

Он добавил, что «мир находится в процессе строительства и о нем нужно заботиться».

«Это главная идея, которую я пытаюсь представить нашему народу: сейчас у нас есть мир, но мир нужно укреплять, институционализировать», - заметил он.

Никол Пашинян также коснулся проекта TRIPP:

«Это инвестиционный проект на территории Армении, и он будет включать в себя железную дорогу через территорию Армении, которая соединит Восток и Запад, в том числе - основную часть Азербайджана с Нахчеванской Автономной Республикой и откроет железнодорожное сообщение для Армении на юг. Конечно, это также создаст новые возможности для Европейского союза, потому что из-за геополитической ситуации мы сейчас имеем кризис цепочек поставок в мире».