Пашинян отправился с официальным визитом в Польшу

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с двухдневным официальным визитом в Польшу.

Как сообщили в пресс-службе правительства Армении, в рамках визита запланирована встреча Никола Пашиняна с премьер-министром Польши Дональдом Туском, по итогам которой главы правительств двух стран выступят с заявлениями.

Программой визита предусмотрены также встречи премьер-министра Армении с президентом и председателем Сената Польши.

Кроме того, Никол Пашинян посетит Польский институт международных отношений, где проведет встречу с представителями экспертно-аналитических центров Польши.