Пашинян отправился с официальным визитом в Польшу - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
26 Февраль 2026
344 просмотров

Пашинян отправился с официальным визитом в Польшу


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с двухдневным официальным визитом в Польшу.

Как сообщили в пресс-службе правительства Армении, в рамках визита запланирована встреча Никола Пашиняна с премьер-министром Польши Дональдом Туском, по итогам которой главы правительств двух стран выступят с заявлениями.

 

Программой визита предусмотрены также встречи премьер-министра Армении с президентом и председателем Сената Польши.

 

Кроме того, Никол Пашинян посетит Польский институт международных отношений, где проведет встречу с представителями экспертно-аналитических центров Польши.




Лента новостей

Специальные репортажи | Февраль 25, 2026 17:43
Арцахский хор «Мракац»: тишина после исхода

Армия и Полиция | Февраль 25, 2026 16:42
Папикян и Лариджани обсудили ситуацию вокруг Ирана

Внешняя политика | Февраль 25, 2026 13:23
Армения воздержались при голосовании по антироссийской резолюции
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026