Трамп упомянул Армению и Азербайджан в послании «О положении страны»

Ереван /Медиамакс/. Президент США Дональд Трамп включил Армению и Азербайджан в список своих внешнеполитических достижений в послании «О положении страны», с которым он выступил перед совместным заседанием Конгресса 24 февраля.

Выступая на протяжении рекордных 1 часа 47 минут (это стало самым длинным посланием «О положении страны» в истории США), Трамп упомянул урегулирование конфликта Армении и Азербайджана наряду с рядом других, представив это как свидетельство успехов своей администрации во внешней политике.

Напоммним, что на учредительном заседании Совета мира, состоявшемся 19 февраля в Вашингтоне, Трамп особо отметил лидеров Армении и Азербайджана, назвав мирный процесс между двумя странами одним из ключевых дипломатических достижений своей администрации.

Выступая в присутствии премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, Трамп рассказал, что поначалу оба лидера чувствовали себя неловко, сидя рядом в Овальном кабинете, однако в ходе интенсивных переговоров им удалось прийти к соглашению.

«Это двое крепких орешков. Думаете, было легко? Нет, нелегко. Это два жёстких человека, хороших, но жёстких», - сказал Трамп, обращаясь к лидерам напрямую.

«Мы договорились, они обнялись, подписали - и наступил мир. Две очень важные страны. Я никогда этого не забуду», - говорил Трамп.