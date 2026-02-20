Трамп поблагодарил лидеров Армении и Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 19 февраля в Вашингтоне принял участие в первом заседании Совета мира.

В сообщении пресс-службы правительства Армении говорится:

«В своем выступлении президент США Дональд Трамп в числе различных международных конфликтов коснулся также армяно-азербайджанского конфликта, подчеркнув, что после 32 лет конфликта лидеры Армении и Азербайджана проделали значительную работу по установлению мира. Президент США поблагодарил премьер-министра Армении и президента Азербайджана за проделанную работу, подчеркнув важность достигнутых результатов».

В ходе заседания был также представлен мирный план по урегулированию ситуации в Газе и запланированные на будущее шаги.