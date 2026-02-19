Алиев встретился в Вашингтоне с главой AIPAC

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Вашингтоне с исполнительным директором Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC) Эллиотом Брандтом.

Как сообщают азербайджанские СМИ, на встрече было подчеркнуто, что с приходом к власти в США Дональда Трампа отношения между странами стали развиваться.

Стороны отметили роль AIPAC в углублении азербайджано-американских и азербайджано-израильских отношений.

Президент Азербайджана находится в Вашингтоне для участия в первом заседании Совета мира.