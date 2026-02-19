Алиев встретился в Вашингтоне с главой AIPAC - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
19 Февраль 2026
316 просмотров

Алиев встретился в Вашингтоне с главой AIPAC


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Вашингтоне с исполнительным директором Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC) Эллиотом Брандтом.

Как сообщают азербайджанские СМИ, на встрече было подчеркнуто, что с приходом к власти в США Дональда Трампа отношения между странами стали развиваться.

 

Стороны отметили роль AIPAC в углублении азербайджано-американских и азербайджано-израильских отношений.

 

Президент Азербайджана находится в Вашингтоне для участия в первом заседании Совета мира. 

 

 




Лента новостей

Регион | Февраль 19, 2026 13:09
Шойгу дал понять, что Россия не намерена уступать ж/д концессию в Армении

Армения и мир | Февраль 19, 2026 12:22
Мир отходит не от сотрудничества, а от иллюзий

Внешняя политика | Февраль 19, 2026 10:31
Алиев встретился в Вашингтоне с главой AIPAC
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026