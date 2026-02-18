Никол Пашинян отправился в США с рабочим визитом - Mediamax.am

19 Февраль 2026
Никол Пашинян отправился в США с рабочим визитом


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки.

Пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян сообщила, что 19 февраля премьер-министр примет участие в заседания «Совета мира» в Вашингтоне.

 

Медиамакс напоминает, что 22 января в Давосе премьер-министр Никол Пашинян принял участие в торжественной церемонии подписания устава «Совета мира».

 

В ходе церемонии главы делегаций Армении, США, Аргентины, Азербайджана, Бахрейна, Бельгии, Болгарии, Египта, Венгрии, Индонезии, Иордании, Казахстана, Косово, Марокко, Пакистана, Катара, Парагвая, Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ, Узбекистана и Израиля в присутствии президента США подписали устав «Совета мира».




