Рубена Варданяна приговорили сегодня к 20 годам лишения свободы

Ереван /Медиамакс/. Суд в Баку приговорил сегодня бывшего государственного министра Арцаха Рубена Варданяна к 20 годам лишения свободы, сообщают азербайджанские СМИ.

Ранее, в телефонном разговоре с семьёй бывший государственный министр Арцаха Рубен Варданян передал содержание своего последнего слова на заседании 10 февраля.

«Я 10-го числа выступил с последним словом, запретив адвокату выступать с доводами защиты, потому что считаю, что это не суд, а судилище, не было никаких возможностей для нормального судебного процесса. Поэтому, несмотря на всё сопротивление судей, адвокат не выступил ни с какими аргументами, ни с какими доводами.

А я выступил очень коротко. Не буду повторяться - ключевые мысли уже говорил в декабре», - говорил Варданян.

«Если один будет унижаться перед вторым, ничего не получится, никакого мира не будет. Я надеюсь, что мы это осознаем и поймём, что всё зависит только от нас самих, насколько мы сможем сами восстановить себя, восстановить своё уважение к самим себе и восстановить себя, сохранив разумность того, что нам надо жить действительно в регионе в мире.

Я сказал на суде, три раза произнёс то, что меня пытались прервать: Арцах был, Арцах есть и Арцах будет именно экзистенциально. То, что он был, есть и будет.

Это вопрос не правовой формы, а то, что это нельзя просто взять и стереть никому. И я в этом глубоко убеждён. Я сказал, что я сделаю всё, чтобы ещё при нашей жизни, при моей, я надеюсь, жизни, три руководителя трёх сторон, которые были участниками конфликта, возложили бы цветы к могилам погибших любой национальности, любой религии и извинились бы перед всеми матерями за погибших детей. Я надеюсь, что это когда-нибудь произойдёт и это будет сделано именно с уважением, относясь ко всем, друг к другу.

И я счастлив, я сказал, что я представляю армянский народ здесь, на этом суде, не боюсь никакого наказания или решения и готов принять его совершенно спокойно, потому что это не суд, а судилище. И, к сожалению, они не воспользовались случаем, не воспользовались возможностью сделать нормальный судебный процесс, который позволил бы действительно заложить основу для долгосрочного мира, а устроили непонятное непрофессиональное шоу, которое, к сожалению, никакой пользы никому не принесло, в первую очередь, азербайджанскому государству. Я уверен», - говорил Рубен Варданян.