Алиев подтвердил, что Вэнс поднимал вопрос освобождения армянских пленных

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе визита в Баку затрагивал вопрос возможного помилования бывших руководителей Нагорно-Карабахской Республики.

Алиев сказал об этом в Мюнхене в интервью телеканалу France 24, полный текст которого приводит агентство АЗЕРТАДЖ.

Приводим этот отрывок из интервью.

- Я хотел бы коснуться решения военного суда Вашей страны, который вынес суровые приговоры 13 лицам из Карабахского региона, в том числе пожизненное заключение бывшему лидеру. Поступали сообщения о том, что вице-президент США поднимал этот вопрос и, возможно, просил Вас помиловать их в качестве способа достижения мира в регионе. Поднимал ли он этот вопрос и собираетесь ли Вы это сделать?

- Во время встречи с вице-президентом, которая длилась несколько часов, среди прочих вопросов, он поднял и этот вопрос, и я изложил позицию Азербайджана по данному вопросу, и на этом все. Мы в основном обсуждали двусторонние отношения, региональное развитие, TRIPP и перспективы заключения официального мира с Арменией. Что касается упомянутых вами лиц, то это лидеры сепаратистского режима, который незаконно действовал на нашей территории - на территории суверенного Азербайджанского государства, признанного всем международным сообществом, включая Армению. На протяжении многих лет эти люди были вдохновителями всех военных преступлений против азербайджанцев и Азербайджана, и они были привлечены к ответственности. Они были задержаны в Карабахе в результате нашей военной операции и привлечены к ответственности. Им были предоставлены адвокаты. Судебный процесс проходил абсолютно прозрачно.

Их преступления были доказаны многочисленными показаниями свидетелей. А о совершении каких-либо правонарушений по отношению к ним не может быть и речи.

- А Вы могли бы что-то сделать в этом отношении, господин Президент?

- Что Вы имеете в виду?

- Перевернуть страницу и помиловать их или что-то в этом роде? Это был бы жест доброй воли с Вашей стороны. Это же в Ваших полномочиях.

- Знаете, эти люди совершили серьезные преступления против человечества. Представьте себе Нюрнбергский процесс после Второй мировой войны, и через два месяца после того, как всех этих нацистских лидеров приговаривают к смертной казни, кто-то приходит и просит освободить их.

- То есть для Вас это то же самое?

- Да, абсолютно верно. Даже хуже, гораздо хуже. Их преступления были даже хуже, чем то, что совершили нацисты во время Второй мировой войны.

- Но с точки зрения того, чтобы перевернуть страницу, может быть, Вы испытываете сострадание к армянам, которым пришлось покинуть Карабах в результате последней войны?

- Наша позиция по этому вопросу была предельно ясной. Она неоднократно озвучивалась, в том числе публиковалась на сайте – мы предложили всем армянам, проживавшим в Карабахе, подать заявление на получение гражданства Азербайджана или разрешения на работу. У нас было несколько раундов взаимодействия с представителями карабахских армян, но они предпочли выбрать отъезд в Армению. У нас есть сотни тысяч азербайджанцев, которые были депортированы с территории современной Армении и подверглись этнической чистке, но армянское правительство никогда не выдвигало каких-либо предложений об их возвращении. Я думаю, что мы должны рассматривать этот вопрос с точки зрения взаимности. Право на возвращение является универсальным правом, и, конечно, Азербайджан обязательно будет соблюдать это право, если мы получим соответствующее обращение. Но в то же время, учитывая, что мы 30 лет воевали с Арменией и 30 лет они оккупировали нашу территорию, мы ожидаем аналогичного отношения к сотням тысяч азербайджанцев, которых мы называем западными азербайджанцами, и предоставления им возможности вернуться на территорию нынешней Армении.