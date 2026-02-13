Шойгу назвал «угрозой» строительство малых реакторов в Армении - Mediamax.am

13 Февраль 2026
Шойгу назвал «угрозой» строительство малых реакторов в Армении


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Россия вынуждена учитывать новые угрозы ядерной безопасности из-за возможного строительства американских малых реакторов на территории Армении

Как сообщает РИА «Новости», секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил, что регион отличается высокой сейсмоопасностью, а советские инженеры при строительстве Армянской АЭС применили уникальные решения, позволившие станции пережить разрушительное землетрясение 1988 года.

 

Шойгу заметил, что России придется учитывать, что рядом будут проводиться «американские эксперименты в сфере атомных технологий».

 

Он также сказал, что США не обладают технологиями переработки отработанного ядерного топлива и если в Армении появятся малые реакторы, отработанное топливо будет храниться непосредственно на территории страны, что также создает долгосрочные риски.




