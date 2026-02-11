Комиссар Совета призвал принять комплексную стратегию интеграции армян из Арцаха

Ереван /Медиамакс/. Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти подвел итоги своего визита в Армению, в рамках которого уделил особое внимание трем вопросам: недопущение дискриминации, насилие в отношении женщин и «права человека карабахских армян, перемещенных в Армению».

В отчете Майкла О'Флаэрти, в частности, говорится:

«Комиссар отметил исключительную солидарность и практическую поддержку Армении карабахским армянам, перемещенным в Армению. Быстрая мобилизация чрезвычайной помощи - жилья, социальных услуг, финансовой помощи и образовательных возможностей - отражает гостеприимное отношение Армении. По мере того как страна переходит от чрезвычайной помощи к долгосрочной интеграции, Комиссар отмечает предстоящие проблемы: обеспечение экономической интеграции, улучшение жилищных возможностей, восстановление документов, удостоверяющих личность и необходимых для получения пенсий, обеспечение гражданства.

Комиссар приветствует признание властями этих проблем и продолжающиеся усилия по адаптации программ поддержки, чтобы сделать их более инклюзивными, уделяя приоритетное внимание наиболее уязвимым. Он призывает армянские власти принять комплексную, обеспеченную ресурсами стратегию интеграции с участием перемещенных лиц, гражданского общества и международных партнеров.

Комиссар также напоминает, что право на добровольное, безопасное и достойное возвращение остается важным для карабахских армян, и призывает власти обеспечить, чтобы перемещенные лица были полностью информированы и поддержаны в принятии свободных решений о своем будущем. Он признает деликатность этого вопроса на фоне продолжающегося мирного процесса и призывает продолжать усилия по соблюдению прав и удовлетворению потребностей всех перемещенных лиц.

Успешная стратегия интеграции должна быть инклюзивной и всеобъемлющей. Крайне важно, чтобы наиболее уязвимые - включая детей, пожилых людей и людей с инвалидностью - не остались без внимания. Это требует обеспеченной ресурсами стратегии, разработанной в партнерстве с гражданским обществом, которая будет гарантировать не только жилье и работу, но и право каждого человека на свободный и осознанный выбор своего будущего».