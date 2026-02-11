Пашинян - об отношениях с РФ и стремлении не потерять «конкурентное преимущество» - Mediamax.am

11 Февраль 2026
Пашинян - об отношениях с РФ и стремлении не потерять «конкурентное преимущество»


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Тот факт, что армянский участок железной дороги, входящий в проект TRIPP, находится под управлением России, «используется для того, чтобы представить маршрут Карс-Дилижу более привлекательным», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Железная дорога будет входить из Зангелана в Мегри, из Мегри - в Нахичевань и так далее. В международном контексте очень важно, как будет продолжаться эта железная дорога. Есть два конкурирующих варианта. Турция и Азербайджан объявили о проекте строительства новой железной дороги Карс-Дилижу, то есть из Карса в Нахичевань. Естественно, мы ожидаем, что международный маршрут будет работать по маршруту Ерасх-Ахурик, где есть действующая железная дорога. На участке Ерасх не хватает всего нескольких километров ж/д полотна, а в Ахурике - еще короче, это уже граница с Турцией.

 

Мы должны сосредоточиться на наших конкурентных преимуществах. Мы видим, что в международном контексте тот факт, что этот участок железной дороги находится под управлением России, используется для того, чтобы представить маршрут Карс-Дилижу более привлекательным», - сказал премьер в интервью Общественному ТВ Армении.

 

Напомнив о том, что он предложил руководству РФ вывести этот участок железной дороги из концессионного управления «Российских железных дорог», Никол Пашинян сказал:

 

«Кажется, что в политическом плане мы имеем положительную реакцию».

 

«Мы должны найти решение - в дружеской, партнерской, братской логике. Несколько миллиардов долларов инвестируется в строительство железной дороги Карс-Дилижан. Я напрямую задал этот вопрос нашим партнерам - и президенту Турции, и президенту Азербайджана - не столь подробно. Я сказал - мы уже живем в условиях мира, через Армению проходит эта железная дорога, зачем вы тратите несколько миллиардов долларов на создание чего-то, что уже существует? Конечно, на этот вопрос ответили дипломатическим молчанием, но, видя мнения международного экспертного сообщества, мы понимаем, что основная проблема в этом».

 

Никол Пашинян прокомментировал также отношения с Россией:

«Мы везде, со всеми нашими партнерами делимся следующей мыслью - нанесения ущерба России, интересам России не было, нет и не будет в нашей повестке. Это исключено. Никто не сможет, даже если попытается (до сих пор попыток и не было) втянуть нас в логику действий против России.

 

И мы говорим нашим российским партнерам - мы не будем ссориться, спорить с вами, потому что мы ценим те отношения, которые имеем.

 

Личный уровень не менее важен: у меня очень прямые и теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным и с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

 

Это наша стратегия, мы не будем действовать против России, но мы всегда будем действовать во имя интересов Республики Армения. И мы задаем вопрос нашим российским партнерам - есть ли у вас критика этой логики?».

 

Говоря о договоренностях, достигнутых Арменией и Азербайджаном при посредничестве президента США в Вашингтоне 8 августа 2025 года, Никол Пашинян сказал:

 

«8 августа 2025 года в Вашингтоне мы подписали то содержание, которое ранее - в течение почти пяти лет, предлагали Российской Федерации. Конечно, там не было TRIPP, но мы хотели всего пять слов, всего пять слов. Этими словами были - территориальная целостность, суверенитет, юрисдикция, взаимность, нерушимость границ. Мы говорили – положите эти пять слов на бумагу, и я в любой момент готов ее подписать. И это очень конкретный пример того, что мы никогда не действовали против России и не будем действовать».




