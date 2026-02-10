Джей Ди Вэнс: «Я с гордостью говорю о TRIPP» - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
10 Февраль 2026
509 просмотров

Джей Ди Вэнс: «Я с гордостью говорю о TRIPP»


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-президент США Джей Ди Вэнс уделили особое внимание проекту TRIPP в заявлениях для прессы, сделанных в Ереване 9 февраля.

«Я с гордостью могу говорить о TRIPP. Он принесет исторические преобразования в региону. Он откроет совершенно новый мир торговли, транзита и энергетических потоков в этом регионе и создаст беспрецедентные связи между Арменией и ее соседями. Это замечательно для процветания народа Армении, но это также важно для прочного мира», - сказал вице-президент США.

 

Джей Ди Вэнс сказал, что «фонд TRIPP инвестирует значительные частные средства в строительство железных дорог, трубопроводов и в создание такой взаимосвязанности, которая принесет региону реальное процветание и позволит нам придерживаться мирного соглашения».

 

Никол Пашинян, в свою очередь, сказал:

 

«Мы вновь подтвердили, что эта программа, помимо серьезнейших дивидендов мира, будет иметь также региональное и глобальное значение, способствуя беспрепятственной коммуникации с Запада на Восток.

 

Мы выразили удовлетворение подготовительными работами по реализации программы, а также ходом стартовавших на днях технико-экономических исследований.

 

С господином Вэнсом мы также обсудили перспективы полного разблокирования региона как важнейшей гарантии стабильности и мира на Южном Кавказе. Считаю, что в этом контексте большое значение имеет также доведение до логического завершения текущего диалога в рамках процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией, включая открытие железной дороги Гюмри – Карс».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Армения и мир | Февраль 10, 2026 17:37
Макрон: «Если мы ничего не предпримем, Европа исчезнет через пять лет»

Регион | Февраль 10, 2026 11:47
Алиев: Транзит через Азербайджан имеет «исключительное значение» для Армении

Общество | Февраль 10, 2026 11:29
Вице-президент США посетил мемориал памяти жертв Геноцида армян
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026