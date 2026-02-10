Джей Ди Вэнс: «Я с гордостью говорю о TRIPP»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-президент США Джей Ди Вэнс уделили особое внимание проекту TRIPP в заявлениях для прессы, сделанных в Ереване 9 февраля.

«Я с гордостью могу говорить о TRIPP. Он принесет исторические преобразования в региону. Он откроет совершенно новый мир торговли, транзита и энергетических потоков в этом регионе и создаст беспрецедентные связи между Арменией и ее соседями. Это замечательно для процветания народа Армении, но это также важно для прочного мира», - сказал вице-президент США.

Джей Ди Вэнс сказал, что «фонд TRIPP инвестирует значительные частные средства в строительство железных дорог, трубопроводов и в создание такой взаимосвязанности, которая принесет региону реальное процветание и позволит нам придерживаться мирного соглашения».

Никол Пашинян, в свою очередь, сказал:

«Мы вновь подтвердили, что эта программа, помимо серьезнейших дивидендов мира, будет иметь также региональное и глобальное значение, способствуя беспрепятственной коммуникации с Запада на Восток.

Мы выразили удовлетворение подготовительными работами по реализации программы, а также ходом стартовавших на днях технико-экономических исследований.

С господином Вэнсом мы также обсудили перспективы полного разблокирования региона как важнейшей гарантии стабильности и мира на Южном Кавказе. Считаю, что в этом контексте большое значение имеет также доведение до логического завершения текущего диалога в рамках процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией, включая открытие железной дороги Гюмри – Карс».