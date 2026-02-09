The Jerusalem Post: Израиль предупредил США, что может нанести удар по Ирану

Ереван /Медиамакс/. Власти Израиля предупредили США, что в случае необходимости могут нанести удар по Ирану в одностороннем порядке, без участия Вашингтона.
Как сообщает ТАСС, об этом пишет газета The Jerusalem Post.
По данным издания, эта информация была доведена представителями израильского Минобороны до чиновников Пентагона на прошлой неделе.
«Мы заявили американцам, что нанесем удар в одиночку, если Иран пересечет установленную нами красную линию по вопросу баллистических ракет», - сказал газете один из источников в военно-политическом руководстве Израиля.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.