Исследование Еврокомиссии: маршрут через Армению будет на 25% короче БТК

Ереван, 9 февраля. /Медиамакс/. Европейская комиссия опубликовала исследование «Продвижение межрегиональной повестки связанности», в котором Армения позиционируется как важный игрок в восстановлении транспортных и торговых маршрутов между Европой и Центральной Азией.

В документе определены критические инвестиционные потребности в транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуре, при этом Армения выступает в качестве ключевой транзитной страны в Транскаспийском транспортном коридоре (ТКТК), связывающем Европу, Южный Кавказ, Турцию и Центральную Азию.

«Трансевропейская транспортная сеть (TEN-T) была расширена на страны Восточного партнерства, включая Армению, Азербайджан и Грузию, в 2018 году. Нынешняя сеть TEN-T на Южном Кавказе отражает преобладающий политический контекст региона того времени, без связей между Арменией и Азербайджаном. По мере продвижения мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном появляются возможности для восстановления транспортных связей, соединяющих Армению, Азербайджан и Турцию, которые, возможно, могут быть рассмотрены для будущего включения в сеть TEN-T в регионе.

Маршрут через Сюник, позиционируемый как альтернатива грузинскому сегменту ТКТК, может значительно улучшить региональную связанность. Восстановление этих связей укрепит экономическое сотрудничество, стимулирует трансграничную торговлю и повысит устойчивость и диверсификацию коридора за счет добавления новых вариантов маршрутизации. Хотя более детальные исследования экономического воздействия продолжаются, эксперты отмечают, что железнодорожное сообщение между Азербайджаном и Турцией через армянский регион Сюник может сократить время в пути до 25% по сравнению с традиционным маршрутом Баку-Тбилиси-Карс», - говорится в исследовании.

«Реализация потенциала Армении как неотъемлемой части Транскаспийского транспортного коридора (ТКТК) потребует не только инвестиций в инфраструктуру, но и скоординированных политических действий для обеспечения эффективных и конкурентоспособных железнодорожных и трансграничных логистических услуг.

У ЕС есть возможность сформировать уважающую суверенитет модель, основанную на правилах, соответствующую его принципам связанности и обеспечивающую эффективную, взаимовыгодную связанность для всех региональных партнеров, включая Армению, Азербайджан и Турцию», - отмечается в исследовании.