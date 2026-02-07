«Вэнс не летает по миру просто так: США серьезно относятся к TRIPP» - Mediamax.am

«Вэнс не летает по миру просто так: США серьезно относятся к TRIPP»


Ереван /Медиамакс/. Директор стокгольмского Института исследования Центральной Азии и Кавказа Сванте Корнелл считает, что «США серьезно относятся к коридору TRIPP».

Корнелл сказал об этом в комментарии для публикации «Коридор Трампа через Кавказ».

 

Говоря о предстоящем визите вице-президента США в Армению и Азербайджан, он отметил:

 

«Вэнс не летает по миру просто ради развлечения. США серьезно относятся к коридору TRIPP, и они хотят, чтобы все в регионе об этом знали».

 

Он отметил, что полноценно функционирующий TRIPP может стать для Китая возможностью торговать, избегая ненадежных морских маршрутов. Однако, отмечается в статье, «исследователи в Китае говорят, что проблемы могут возникнуть, если Вашингтон станет использовать TRIPP для геополитического влияния». 

 

«И поскольку внешняя политика США все больше ведется как борьба с Китаем за ресурсы и глобальное влияние, TRIPP может стать угрозой китайскому влиянию в регионе», - резюмирует автор статьи.

