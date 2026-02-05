Лавров считает странными высказывания об «атаках с севера» против Армении - Mediamax.am

05 Февраль 2026
Лавров считает странными высказывания об «атаках с севера» против Армении


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Россия периодически слышит странные высказывания о мифических «атаках с севера» против Армении.

Об этом заявил сегодня в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном.

 

Представляем основные заявления Сергея Лаврова, собранные из сообщений агентства ТАСС.

 

«Москва видит в Ереване союзника и стратегического партнера и заинтересована в том, чтобы Армения была сильной и самодостаточной страной».

 

«Европейский союз постоянно ставит страны постсоветского пространства перед выбором «либо с нами, либо с ними». Это их логика, которая лет 20 уже с лишним применяется на постсоветском пространстве».

 

«Ведутся дискуссии о том, что важнее и что выгоднее для Армении, продолжение интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе или переход на нормы и стандарты Европейского союза. Мы за ними наблюдаем, но вы знаете и нашу позицию. Она не обусловлена какими-то идеологическими мотивами, она исходит из реалий. Членство в Евразийском экономическом союзе несовместимо с теми принципами, которые лежат в основе участия в сотрудничестве и, тем более, в присоединении к Европейскому союзу».

 

«Удивительно слышать сигналы Запада о якобы возможном вмешательстве России в предстоящие парламентские выборы в Армении. Начинается ваша предвыборная кампания по подготовке к парламентским выборам. И могу просто вас заверить, что, когда из-за границы звучат сигналы о том, что кто-то собирается вмешиваться, с явным намеком на Российскую Федерацию, и когда из Еревана появляются призывы к Евросоюзу: помогите нам не допустить такого вмешательства, - для нас это странно. Нисколько не сомневаюсь, что ответственные политики в Ереване полностью отдают себе отчет в том, что эти заходы делаются с крайне провокационными целями».

