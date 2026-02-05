Пашинян считает, что Трамп достоин Нобелевской премии

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что президент США Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира.

«По этому знаменательному случаю получения почетной премии «Zayed» за человеческое братство я хотел бы выразить глубокую благодарность президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, чья личная заинтересованность и преданность идеалам мира стали ключевым фактором мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и я надеюсь, что нам выпадет честь присутствовать на церемонии вручения ему Нобелевской премии мира, которой он достоин», - сказал Пашинян в Абу-Даби, выступая после церемонии вручения премии.