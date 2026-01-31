МИД России: интерес Армении к членству в ЕС вызывает обеспокоенность

Ереван /Медиамакс/. Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что «руководство Армении недвусмысленно сигнализирует о заинтересованности в максимальном сближении с Евросоюзом».

«Россия с уважением относится к суверенному праву других государств на участие в интеграционных объединениях, а тем более к их желанию получить дополнительные возможности для экономического развития и повышения благосостояния собственного населения. Однако в контексте стратегического курса Брюсселя на конфронтацию с Россией и стремительной трансформации ЕС в агрессивный военно-политический блок интерес Армении к членству в этой организации не может не вызывать у нас обеспокоенность», - сказал российский дипломат в интервью ТАСС.

«Рассчитываем на то, что Армения как страна — член Евразийского экономического союза осознает потенциальные негативные последствия от форсированного сближения с Брюсселем как для наших союзнических отношений, так и для развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Факт остается фактом — одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно по определению. Уже сейчас Брюссель активно навязывает Еревану политически мотивированный переход на свои стандарты, который принципиально не учитывает членство этой республики в ЕАЭС и связанные с ним обязательства.

Более того, на определенном этапе от любой страны-кандидата Брюссель начинает требовать полной солидарности со своей внешнеполитической линией, которая на сегодняшний день носит откровенно антироссийский характер. Надеюсь также, что в Ереване отдают себе отчет в том, что даже выполнение всех требований Брюсселя не гарантирует членства в ЕС. Это ярко иллюстрирует пример государств Западных Балкан, которые стоят в "очереди в Евросоюз" уже десятки лет», - отметил Владислав Масленников.