Тихановская поблагодарила армянские власти за отказ выдавать белорусов

Ереван /Медиамакс/. Лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская встретилась с президентом Армении Ваагном Хачатуряном на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января.

Как сообщает офис Тихановской, она «приветствовала урегулирование армяно-азербайджанского кризиса и курс армянского правительства на укрепление отношений с Европейским союзом».

Тихановская поблагодарила армянские власти за отказ выдавать преследуемых белорусов по запросу режима Лукашенко. Она выразила надежду, что сможет посетить Армению в этом году, поскольку запланированный осенью 2025 года ее визит в рамках форума Евронест не состоялся.

Светлана Тихановская также кратко пообщалась с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном.

«Благодарю Армению за принципиальную позицию и поддержку белорусов. Я рада, что президент и правительство поддерживают связь с нашими демократическими силами и что мы можем решать практические вопросы. Благодаря этим контактам в прошлом году нам удалось спасти ряд белорусов от возможной экстрадиции, а в некоторых случаях решить вопросы, связанные с легализацией и документами. Для нас важно знать, что позиция Армении остается последовательной, и мы продолжим наше сотрудничество», - заявила Тихановская.