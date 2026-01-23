Пашинян отправился в Давос - Mediamax.am

24 Январь 2026
Пашинян отправился в Давос


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Швейцарию.

22 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Никол Пашинян по приглашению президента США Дональда Трампа примет участие в торжественной церемонии подписания устава «Совета мира» в качестве учредительного члена, сообщает пресс-служба правительства Армении.

