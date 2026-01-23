Пашинян отправился в Давос

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Швейцарию.
22 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Никол Пашинян по приглашению президента США Дональда Трампа примет участие в торжественной церемонии подписания устава «Совета мира» в качестве учредительного члена, сообщает пресс-служба правительства Армении.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.