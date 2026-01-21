Бывший «главный посредник» Шарль Мишель снова в Ереване

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сегодня в Ереване генерального секретаря «Премии Зайеда за человеческое братство» Мухаммада Абдельсалама и членов комитета премии: бывшего председателя Европейского совета Шарля Мишеля и бывшего председателя Комиссии Африканского союза Мусу Факи Махамата.

«Мухаммад Абдельсалам отметил, что Никол Пашинян признан лауреатом «Премии Зайеда за человеческое братство» 2026 года в знак признания последовательного продвижения повестки установления мира между Арменией и Азербайджаном, а также обеспечения сотрудничества и стабильности в регионе», - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Этой же премии удостоился и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Конечно, я знаю, что президент Азербайджана также награжден, и мы делим эту награду. Это оправданно. Это действительно совместное достижение. Над установлением мира работали и продолжают работать многие люди - в США, в ЕС, на различных международных площадках, в Азербайджане. И конечно, в первую очередь это достижение нашей политической команды, правительства, парламента, общества, потому что претворение в жизнь какого-либо соглашения было бы невозможным без поддержки общества, народа», - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министру Армении было передано приглашение принять участие в церемонии вручения премии, которая состоится 4 февраля в Абу-Даби.

Медиамакс отмечает, что после войны 2020 года бывший председатель Европейского совета Шарль Мишель осуществлял активное посредничество между Арменией и Азербайджаном, которое, однако, не увенчалось успехом. Более того, Шарль Мишель подвергался критике со стороны президента Азербайджана.

