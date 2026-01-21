Бывший «главный посредник» Шарль Мишель снова в Ереване - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
21 Январь 2026
776 просмотров

Бывший «главный посредник» Шарль Мишель снова в Ереване


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сегодня в Ереване генерального секретаря «Премии Зайеда за человеческое братство» Мухаммада Абдельсалама и членов комитета премии: бывшего председателя Европейского совета Шарля Мишеля и бывшего председателя Комиссии Африканского союза Мусу Факи Махамата.

«Мухаммад Абдельсалам отметил, что Никол Пашинян признан лауреатом «Премии Зайеда за человеческое братство» 2026 года в знак признания последовательного продвижения повестки установления мира между Арменией и Азербайджаном, а также обеспечения сотрудничества и стабильности в регионе», - сообщает пресс-служба правительства Армении.

 

Этой же премии удостоился и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

 

«Конечно, я знаю, что президент Азербайджана также награжден, и мы делим эту награду. Это оправданно. Это действительно совместное достижение. Над установлением мира работали и продолжают работать многие люди - в США, в ЕС, на различных международных площадках, в Азербайджане. И конечно, в первую очередь это достижение нашей политической команды, правительства, парламента, общества, потому что претворение в жизнь какого-либо соглашения было бы невозможным без поддержки общества, народа», - сказал Никол Пашинян.

 

Премьер-министру Армении было передано приглашение принять участие в церемонии вручения премии, которая состоится 4 февраля в Абу-Даби.

Шарль Мишель: новый «главный посредник»

Медиамакс отмечает, что после войны 2020 года бывший председатель Европейского совета Шарль Мишель осуществлял активное посредничество между Арменией и Азербайджаном, которое, однако, не увенчалось успехом. Более того, Шарль Мишель подвергался критике со стороны президента Азербайджана.

 

Читайте опубликованную в мае 2022 года статью «Шарль Мишель - новый «главный посредник».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Политика | Январь 21, 2026 09:23
Армен Саркисян: «Есть времена, когда лучше молчать»

Внешняя политика | Январь 20, 2026 17:38
Бывший «главный посредник» Шарль Мишель снова в Ереване

Регион | Январь 20, 2026 13:14
СВР: Военная эскалация между Арменией и Азербайджаном в 2026 году невероятна
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026