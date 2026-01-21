Пашинян принял приглашение Трампа присоединиться к «Совету мира» - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
21 Январь 2026
653 просмотров

Пашинян принял приглашение Трампа присоединиться к «Совету мира»


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил официальное приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к «Совету мира» в качестве члена-учредителя.

«Премьер-министр Пашинян принял предложение с любовью и ответственностью, подтвердив приверженность Армении делу содействия миру», - сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армения Назели Багдасаян.

 

Она опубликовала письмо Трампа, направленное 16 января 2026 года.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Политика | Январь 21, 2026 09:23
Армен Саркисян: «Есть времена, когда лучше молчать»

Внешняя политика | Январь 20, 2026 17:38
Бывший «главный посредник» Шарль Мишель снова в Ереване

Регион | Январь 20, 2026 13:14
СВР: Военная эскалация между Арменией и Азербайджаном в 2026 году невероятна
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026