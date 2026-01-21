Пашинян принял приглашение Трампа присоединиться к «Совету мира»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил официальное приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к «Совету мира» в качестве члена-учредителя.
«Премьер-министр Пашинян принял предложение с любовью и ответственностью, подтвердив приверженность Армении делу содействия миру», - сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армения Назели Багдасаян.
Она опубликовала письмо Трампа, направленное 16 января 2026 года.
