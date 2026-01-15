Опубликована программа реализации «Маршрута Трампа для международного мира и процветания»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и государственный секретарь США Марко Рубио встретились в Вашингтоне с целью публикации рамочной программы реализации «Маршрута Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

В совместном заявлении говорится:

«Документ является шагом на пути выполнения обязательств по продвижению дела прочного мира на Южном Кавказе, взятых в Белом доме 8 августа 2025 года.

Рамочная программа определяет конкретный путь реализации TRIPP, который предназначен для установления беспрепятственной мультимодальной транзитной связи на территории Армении. Соединяя основную часть Азербайджана с его Нахичеванской Автономной Республикой и создавая жизненно важное звено в Транскаспийском торговом маршруте, ожидается, что TRIPP создаст взаимные выгоды для международной и внутригосударственной связи для Республики Армения.

Отражая принципы, подтвержденные на историческом Саммите мира 8 августа 2025 года, организованном президентом Трампом, Рамочная программа реализации TRIPP подчеркивает важность суверенитета, территориальной целостности и взаимности для общего успеха TRIPP. Конечная цель TRIPP - укрепить процветание и безопасность Армении и Азербайджана, а также способствовать американской торговле путем расширения региональной торговли и связи, а также создать новые транзитные возможности, связывающие Центральную Азию и Каспий с Европой.

Рамочная программа реализации TRIPP (TIF)

Данный документ определяет рамочную программу реализации "Маршрута Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP). Эта рамочная программа не налагает и не имеет целью налагать какие-либо правовые обязательства на Армению или Соединенные Штаты.

ОБЗОР

8 августа в Вашингтоне президент Соединенных Штатов стал свидетелем подписания премьер-министром Армении и президентом Азербайджана Совместной декларации, которая создала основу для открытия коммуникаций для внутригосударственного, двустороннего и международного транспорта. Настоящая Рамочная программа реализации TRIPP (TIF) более подробно описывает создание TRIPP и способствует достижению целей Совместной декларации.

TRIPP предназначен для установления беспрепятственной мультимодальной транзитной связи на территории Армении, способствуя региональному миру, стабильности и интеграции на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств. Соединяя основную часть Азербайджана с его Нахичеванской Автономной Республикой и создавая жизненно важное звено в Транскаспийском торговом маршруте, ожидается, что он принесет взаимные выгоды для международной и внутригосударственной связи для Республики Армения.

Посредством TRIPP Соединенные Штаты стремятся:

• Развить прогресс, достигнутый на основе Совместной декларации от 8 августа, в направлении прочного мира;

• Открыть коммуникации, торговлю и связи на Южном Кавказе для содействия миру, стабильности и процветанию в регионе;

• Расширить доступ к рынкам и критически важные цепочки поставок в Транскаспийском регионе;

• Предоставить миру пример достижения мира через процветание;

Посредством TRIPP Армения стремится:

• Укрепить роль Армении как регионального транзитного и экономического узла;

• Привлечь иностранные инвестиции в армянскую инфраструктуру;

• Создать институциональный потенциал в современном пограничном управлении и содействии торговле;

• Создать устойчивые потоки доходов и права на использование для Армении;

• Укрепить стратегическое партнерство с Соединенными Штатами;

• Содействовать региональной интеграции и нормализации;

• Расширить экспортный потенциал Армении на новые рынки.

Ожидается, что TRIPP принесет пользу Соединенным Штатам посредством:

• Открытия новых рынков для американских инвестиций, бизнеса и товаров;

• Связь для торговли по всему региону для доставки сырья, критически важных минералов и редкоземельных металлов на американские рынки;

• Увеличение вариантов торговых маршрутов между Соединенными Штатами, Европой и Азией, обеспечивая перемещение людей и товаров независимо от геополитических изменений;

Ожидается, что TRIPP принесет пользу Армении и армянскому народу посредством:

• Занятость – возможности для трудоустройства квалифицированных армянских граждан;

• Совместные предприятия – возможности между международными и армянскими фирмами;

• Передача технологий – наращивание потенциала армянских предприятий;

• Обучение – развитие навыков для армянской рабочей силы;

• Реинвестирование в регион.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ УСПЕХУ

Обязательства Армении

Армения привержена успеху TRIPP как стратегической инициативы, служащей ее национальным интересам. Армения намерена предпринять следующие шаги:

• Обеспечить полное сотрудничество и поддержку Компании по развитию TRIPP;

• Обеспечить эффективную координацию между армянскими государственными органами;

• Содействовать своевременной выдаче разрешений, утверждений и регулирующих процессов;

• Поддерживать открытое общение с американскими партнерами;

• Работать над региональной нормализацией для реализации полного потенциала TRIPP;

• Разработать дифференцированные процедуры для лиц, транспортных средств и товаров, включая связь между основной частью Азербайджана и его Нахичеванской Автономной Республикой в обоих направлениях, на основе всех армянских законов, правил и международных соглашений и в соответствии с международными стандартами.

Условия для достижения успеха

Армения и Соединенные Штаты признают, что успех TRIPP зависит от:

• Дальнейшей институционализации мира между Арменией и Азербайджаном;

• Прогресса в полной нормализации отношений между Арменией и Турцией;

• Устойчивого участия США;

• Регионального сотрудничества и стабильности;

• Эффективного наращивания потенциала армянских институтов.

Стратегическое партнерство

TRIPP представляет собой углубление стратегического партнерства между Арменией и Соединенными Штатами. Армения рассматривает этот проект как основу для долгосрочного сотрудничества в области инфраструктуры, экономического развития и региональной интеграции.

СОЗДАНИЕ КОМПАНИИ ПО РАЗВИТИЮ TRIPP

TRIPP должен быть разработан в рамках обозначенных транзитных маршрутов на армянской территории, на территориях, которые будут детализированы в будущем, с сохранением полного суверенитета Армении над всеми проектными зонами на суверенной территории Армении. Компания по развитию TRIPP с контрольным пакетом США и армянским надзором за зарезервированными вопросами призвана обеспечить разработку и реализацию инфраструктуры TRIPP.

Армения намерена разрешить и содействовать созданию Компании по развитию TRIPP. Ожидается, что компания будет отвечать за разработку TRIPP и ей будет предоставлено право на разработку на первоначальный срок 49 лет. Армения намерена предложить Соединенным Штатам долю в 74% и сохранить за собой долю в 26% в Компании по развитию TRIPP. Ожидается, что это соглашение будет продлено на дополнительный срок в 50 лет с предоставлением дополнительного капитала правительству Армении, увеличивая его долю до 49%.

Ожидается, что изменение акционеров Компании по развитию TRIPP (включая продажу, дарение акций, слияние, разделение, реорганизацию или любой другой юридический или фактический акт) и конечных бенефициарных владельцев будет возможно при согласии правительств Армении и Соединенных Штатов.

Армения и Соединенные Штаты планируют совместно работать над корпоративной структурой Компании по развитию TRIPP. Ожидается, что структура будет отражать следующие цели: 1) участие правительств Армении и США в принятии определенных ключевых решений и вопросов, связанных с эксплуатацией мультимодального транзитного маршрута; и 2) финансовая отдача для США за их первоначальный вклад или другие экономические выгоды для правительства США или для американских компаний.

Ожидается, что решения по определенным чувствительным вопросам, охватываемым определенными зарезервированными вопросами, будут приниматься совместно через Руководящий комитет Армения-США.

Ожидается, что Компания по развитию TRIPP будет непосредственно реализовывать любые железнодорожные и автодорожные проекты TRIPP, и предполагается, что у нее будут дочерние компании или компании специального назначения для других компонентов TRIPP.

Доля Армении в Компании по развитию TRIPP отражает ее вклад в следующее:

• Права на землепользование (развитие) в пределах транзитных маршрутов;

• Существующие инфраструктурные активы (подлежат дальнейшему обсуждению);

• Регулирующее содействие и упрощенное лицензирование;

• Нематериальные взносы, связанные с пограничной и таможенной инфраструктурой;

• Денежные инвестиции по мере необходимости.

Каждая страна намерена назначить высокопоставленного государственного чиновника в качестве главного координатора для реализации TRIPP, ответственного за межведомственную координацию и служащего главной точкой контакта с Компанией по развитию TRIPP.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ НА РАЗРАБОТКУ

Армения намерена предоставить Компании по развитию TRIPP исключительное право:

• Планировать, проектировать, разрабатывать, строить, эксплуатировать и обслуживать мультимодальную транзитную инфраструктуру в рамках обозначенных транзитных маршрутов;

• Создавать компании специального назначения для конкретных инфраструктурных проектов;

• Заключать контракты со строительными фирмами, операторами и поставщиками услуг;

• Получать и собирать доходы от эксплуатации инфраструктуры;

• Управлять маршрутом TRIPP как частью интегрированной системы.

Права на разработку могут охватывать, но не ограничиваться:

• Железнодорожная инфраструктура – железные дороги, терминалы, станции, объекты для подвижного состава;

• Автодорожная инфраструктура – автомагистрали, дороги, мосты, тоннели;

• Энергетическая инфраструктура – линии электропередач, нефтепроводы, газопроводы;

• Цифровая инфраструктура – оптоволоконные сети;

• Вспомогательная инфраструктура – административные объекты, коммунальные услуги, системы безопасности и охраны в соответствии с армянским законодательством

Компания по развитию TRIPP может собирать и сохранять доходы из различных источников, включая, но не ограничиваясь:

• Плату за доступ к инфраструктуре;

• Коммерческую деятельность в рамках транзитного маршрута;

• Аренду и развитие недвижимости;

• Плату за услуги;

• Долю доходов от компаний специального назначения.

Армения сохраняет:

• Законодательную, регулирующую и судебную власть в силу полного суверенитета и территориальной целостности над всеми зонами TRIPP на суверенной территории Армении, включая возможность обеспечения исполнения законов и правил в соответствии с внутренним законодательством Армении и международными соглашениями;

• Контроль над национальной безопасностью и правоохранительными органами;

• Полномочия по пограничному контролю и таможне для торговли и транзита через TRIPP;

• Полномочия по налогам, таможенным пошлинам и другим обязательным сборам на торговлю и транзит;

• Право доступа ко всем зонам на суверенной территории Армении;

• Полномочия по обеспечению исполнения всех армянских законов в пределах частей транзитного маршрута на суверенной территории Армении.

КОМПАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (SPV)

Ожидается, что Компания по развитию TRIPP создаст отдельные юридические структуры для основных инфраструктурных компонентов в дополнение к непосредственной реализации любых железнодорожных и автодорожных компонентов TRIPP, ожидающих дополнительного изучения и анализа. Ожидается, что каждая структура будет иметь модели управления, финансирования и эксплуатации, соответствующие конкретному типу инфраструктуры и стратегическим соображениям. Ожидается, что все SPV изначально будут основаны Компанией по развитию TRIPP, при понимании, что возможности инвестиций частного сектора могут обсуждаться на более поздних этапах в каждом конкретном случае.

ПОГРАНИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ТАМОЖНЯ

Основные принципы

Суверенитет и юрисдикция Армении над пограничными и таможенными операциями являются абсолютными и не подлежат обсуждению. Ожидается, что вся пограничная и таможенная деятельность будет осуществляться в соответствии с международно признанными стандартами пограничного управления с соблюдением принципов декларации от 8 августа с использованием операционной модели "фронт-офис – бэк-офис".

Интегрированное пограничное управление

Армения намерена далее развивать и внедрять современные практики интегрированного пограничного управления (IBM), которые могут поддерживаться технической помощью США, включая:

• Процедуры инспекции и оформления на основе оценки рисков;

• Передовые технологии проверки;

• Цифровые таможенные и пограничные системы;

• Координированные межведомственные процессы;

• Профессиональное наращивание потенциала для армянских служащих.

Пилотные проекты

Армения намерена провести пилотные проекты для оптимизации:

• Процедур предварительного таможенного оформления;

• Оцифрованной документации и обработки;

• Концепций пограничных пунктов с единым окном;

• Технологической оценки рисков;

• Координированного пограничного управления с соседними странами.

Операционная модель "фронт-офис – бэк-офис"

Для повышения эффективности с сохранением суверенитета и юрисдикции Армении ожидается, что TRIPP будет использовать модель "фронт-офис – бэк-офис", используя цифровые инструменты для содействия беспрепятственной связи.

Фронт-офис (операторы третьих сторон)

Предполагается, что частные операторы, нанятые Компанией по развитию TRIPP, будут предоставлять услуги, ориентированные на клиентов:

• Первоначальный сбор документов для проверки;

• Информация и руководство для пользователей;

• Сбор платежей и обработка платежей за торговлю и транзит. Налоги, таможенные пошлины и другие обязательные сборы Республики Армения должны перечисляться непосредственно в государственный бюджет Республики Армения в соответствии с применимым законодательством и налоговыми процедурами;

• Содействие и координация;

• Административная поддержка.

Бэк-офис (армянские государственные органы)

Армянские таможенные и пограничные должностные лица осуществляют все суверенные полномочия – в соответствии с внутренним законодательством Армении и международными соглашениями.

• Окончательные таможенные решения и разрешения;

• Проверка безопасности и правоприменение;

• Иммиграционный контроль;

• Правоохранительные действия;

• Разрешения и авторизации;

• Инспекция и досмотр.

Четкое разграничение полномочий

• Операторы фронт-офиса содействуют; они не принимают решений;

• Армянские должностные лица сохраняют физическое присутствие во всех армянских пограничных и таможенных объектах;

• Никакого аутсорсинга суверенных функций.

Таможенные процедуры

Армения будет далее развивать и внедрять:

• Избирательность на основе риска – расширенная проверка грузов с целенаправленными физическими инспекциями;

• Транзитный режим – эффективные процедуры для товаров, находящихся в транзите, с соответствующей опломбировкой и отслеживанием;

• Предварительная обработка – электронная подача и обработка документации;

• Системы единого окна – интегрированные платформы для торговой документации;

• Гармонизированные процедуры – согласование с международными таможенными стандартами.

Операции безопасности

• Армения сохраняет полные полномочия на армянской суверенной территории;

• Планы безопасности инфраструктуры должны быть утверждены армянскими органами безопасности;

• Армянские власти имеют приоритет во всех чрезвычайных ситуациях;

• Частный персонал оперативной безопасности может быть нанят с соблюдением армянского лицензирования.

Системы данных и суверенитет

• Современные ИТ-системы будут развернуты для пограничного и таможенного управления;

• Все государственные информационные системы остаются под суверенным контролем Армении;

• Обмен данными с иностранными властями требует соответствующих правовых рамок;

• Стандарты кибербезопасности будут соответствовать международным передовым практикам;

• Обработка персональных данных соответствует армянскому законодательству.

Обучение и наращивание потенциала

Соединенные Штаты намерены содействовать, при наличии выделенных средств, всестороннему обучению и наращиванию потенциала для армянского пограничного и таможенного персонала, включая:

• Современные таможенные техники и процедуры;

• Эксплуатацию технологических систем;

• Оценку рисков и анализ разведданных;

• Профессиональную честность и этику;

• Программы международного обмена».