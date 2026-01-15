Мирзоян и Рубио cделают заявление по проекту TRIPP

Ереван /Медиамакс/. 13-14 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян будет находится с рабочим визитом в США.

Министерство иностранных дел Армении сообщает, что Арарат Мирзоян встретится с государственным секретарем США Марко Рубио - планируется принятие Совместного заявления о рамках реализации проекта TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity).

В декабре 2025 года посол США в Армении Кристина Куинн заявила, что «преимущества, «пути Трампа» откроют торговые пути и восстановят связь Армении с мировым рынком».

Она говорила, что «путь Трампа» не только способствует расширению региональных связей, но и даст Армении возможность выбирать партнеров для экспорта, импорта и совместных инициатив».

«Эта свобода выбора означает, что Армения может заключать торговые соглашения на наиболее выгодных условиях, что будет выгодно для армянского бизнеса и потребителей», - отмечала посол США.

Кристина Квин говориоа, что «наша работа над транспортной инфраструктурой начинается в рамках программы «Путь Трампа», но не ограничивается ею».

«Параллельно с нормализацией отношений с Турцией и Азербайджаном мы готовы поддержать полную интеграцию Армении в торгово-промышленный комплекс Восток-Запад. Еще одним достижением в направлении реализации стало недавнее объявление о выделении США 145 миллионов долларов на новые проекты. Большая часть этих средств будет направлена на работу в рамках программы «Путь Трампа», а также на улучшение безопасности и управления границами.

Сейчас мы работаем с правительством Армении над созданием структур для разработки и реализации мероприятий, вытекающих из программы «Путь Трампа» и меморандумов.

Во-первых, формируются две межправительственные рабочие группы для реализации меморандумов и программы «Путь Трампа». Рабочие группы уже созданы и проведут свои первые заседания до конца года.

Во-вторых, формируется армяно-американская структура для управления планированием и строительством «Пути Трампа». В настоящее время уточняются правовые вопросы, связанные с этой конкретной структурой», - говорила посол США.