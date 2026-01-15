Трамп вводит пошлины в отношении всех стран, «имеющих дела с Ираном» - Mediamax.am

15 Январь 2026
Трамп вводит пошлины в отношении всех стран, «имеющих дела с Ираном»


Фото: Reuters


Ереван /Медиамакс/. Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин в отношении всех стран, «имеющих дела с Ираном».

«Любая страна, имеющая деловые отношения с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на любые сделки, осуществляемые с США. Этот приказ является окончательным и пересмотру не подлежит», - написал Трамп в социальной сети Truth Social. 

