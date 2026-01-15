Послу России в Армении вручена нота из-за высказываний Соловьева

Ереван /Медиамакс/. Посол России в Армении Сергей Копыркин был вызван в министерство иностранных дел Армении.
Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила Арменпресс, что послу вручена нота протеста, в которой выражено глубокое возмущение заявлениями тележурналиста Владимира Соловьева.
«Посол России в Армении был вызван в МИД, ему вручена нота протеста, в которой выражено глубокое возмущение заявлениями, сделанными в эфире программы, которая транслируется на государственном телеканале. Было подчеркнуто, что это неприемлемое посягательство на суверенитет Республики Армения, враждебное проявление и грубое нарушение фундаментальных принципов дружественных отношений между Арменией и Россией», - заявила пресс-секретарь МИД Армении.
В сообщении Арменпресс говорится, что «российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что потеря Армении не в интересах России, и Россия, игнорируя международное право, должна провести специальную военную операцию не только на территории Украины, но и на территориях, находящихся в сфере ее влияния».
