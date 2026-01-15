Послу России в Армении вручена нота из-за высказываний Соловьева - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
15 Январь 2026
838 просмотров

Послу России в Армении вручена нота из-за высказываний Соловьева


Фото: RIA


Ереван /Медиамакс/. Посол России в Армении Сергей Копыркин был вызван в министерство иностранных дел Армении.

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила Арменпресс, что послу вручена нота протеста, в которой выражено глубокое возмущение заявлениями тележурналиста Владимира Соловьева.

 

«Посол России в Армении был вызван в МИД, ему вручена нота протеста, в которой выражено глубокое возмущение заявлениями, сделанными в эфире программы, которая транслируется на государственном телеканале. Было подчеркнуто, что это неприемлемое посягательство на суверенитет Республики Армения, враждебное проявление и грубое нарушение фундаментальных принципов дружественных отношений между Арменией и Россией», - заявила пресс-секретарь МИД Армении.

 

В сообщении Арменпресс говорится, что «российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что потеря Армении не в интересах России, и Россия, игнорируя международное право, должна провести специальную военную операцию не только на территории Украины, но и на территориях, находящихся в сфере ее влияния».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Политика | Январь 15, 2026 15:53
Пашинян - о TRIPP, опасениях Ирана и ожиданиях от России

Регион | Январь 15, 2026 09:29
«Американские бомбы не помогут, а навредят протестующим в Иране»

Армения и мир | Январь 14, 2026 17:02
«Убить или быть убитым»: как ситуация в Иране отличается от событий 1979 года
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026