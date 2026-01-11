Алиев: Армения помогает России обходить санкции

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения помогает России обходить санкции.

Алиев сказал об этом в интервью аербайджанским телеканалам, полный текст которого приводит агентство Azertac.

«В ходе многих встреч с группой лидеров стран, которые сильно поддерживают Армению и постоянно жалуются на то, как Армении трудно из-за геополитики, как Армения уязвима, потому что некоторые страны хотят навредить ее интересам, я всегда говорю: посмотрите на ВВП и на товарооборот с Россией.

Когда началась российско-украинская война, товарооборот между Арменией и Россией составлял около 2 миллиардов долларов США. Два года назад он был 12 миллиардов долларов. Так что это очевидно. Это обход санкций. Как они это называют, «параллельный импорт» или «импорт в серой зоне». Но никто ни в Европейской комиссии, ни в Европейском парламенте, ни в Парламентской Ассамблее Совета Европы даже слова не сказал, не сделал замечания Армении. Для них быть каналом обхода санкций – это приемлемо. Но наш ВВП растет не потому, что мы помогаем кому-то обходить санкции, мы этого не делаем. Он растет благодаря нашим экономическим показателям», - заявил Алиев.