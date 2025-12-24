Путин уверен в продолжении стратегического партнерства России и Азербайджана - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
24 Декабрь 2025
452 просмотров

Путин уверен в продолжении стратегического партнерства России и Азербайджана


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что отношения России и Азербайджана «будут развиваться в духе стратегического партнерства и союзничества».

«Под Вашим руководством Азербайджан добился общепризнанных успехов в социальной и экономической областях, последовательно укрепляет свои позиции на международной арене.

 

Отношения между нашими странами основываются на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Уверен, что и в дальнейшем эти отношения будут развиваться в духе стратегического партнёрства и союзничества, что, несомненно, отвечает интересам российского и азербайджанского народов», - говорится в поздравительной телеграмме Владимира Путина по случаю дня рождения Ильхама Алиева. 

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Декабрь 24, 2025 11:05
Путин уверен в продолжении стратегического партнерства России и Азербайджана

Внешняя политика | Декабрь 24, 2025 09:44
Трамп заявил о «значительной роли» Пашиняна

Общество | Декабрь 24, 2025 09:13
В Женеве презентуют книгу, посвященную проблеме защите армянского наследия
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025