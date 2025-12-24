Путин уверен в продолжении стратегического партнерства России и Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что отношения России и Азербайджана «будут развиваться в духе стратегического партнерства и союзничества».

«Под Вашим руководством Азербайджан добился общепризнанных успехов в социальной и экономической областях, последовательно укрепляет свои позиции на международной арене.

Отношения между нашими странами основываются на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Уверен, что и в дальнейшем эти отношения будут развиваться в духе стратегического партнёрства и союзничества, что, несомненно, отвечает интересам российского и азербайджанского народов», - говорится в поздравительной телеграмме Владимира Путина по случаю дня рождения Ильхама Алиева.