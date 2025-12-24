Трамп заявил о «значительной роли» Пашиняна

Ереван /Медиамакс/. Посол Армении в США Нарек Мкртчян встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

В сообщении посольства Армении в США говорится:

«В ходе встречи, состоявшейся в рамках мероприятия, организованного для новоназначенных послов, посол Нарек Мкртчян поблагодарил президента США Дональда Трампа за последовательные усилия по установлению мира между Арменией и Азербайджаном и за историческое соглашение, достигнутое и подписанное в Белом доме 8 августа.

Дональд Трамп поздравил армянский народ, подчеркнув, что последний заслуживает прочного мира, и подтвердил свою безоговорочную поддержку процессам, ориентированным на мир.

Президент Трамп также особо отметил лидерство премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его значительную роль в мирном процессе. Президент Трамп также передал Николу Пашиняну подарок с личной подписью как свидетельство высокой оценки».