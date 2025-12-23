Пашинян на встрече с Путиным затронул тему TRIPP

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что «у нас идут очень конструктивно двусторонние переговоры с США по поводу начала исполнения и строительства проекта TRIPP.

«И это действительно очень большие и содержательные изменения в нашем регионе. И тут есть и много нюансов, касающихся наших двусторонних отношений с Российской Федерацией», - сказал Пашинян на встрече в Санкт-Петербурге 22 декабря.

«Конечно, в нашем регионе происходят очень важные и, к счастью, позитивные события. И я хотел бы Вас поблагодарить за поддержку мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. И как мы говорили после 8 августа в нашем телефонном разговоре, достигнутый мир откроет новые возможности и для дальнейшего развития двусторонних отношений между Арменией и Россией.

И это уже случилось, поскольку уже поезда приезжают из России в Армению через территорию Азербайджана, что я думаю, действительно, историческое событие. И, как Вы уже сказали, открываются новые возможности - и уже как бы созрела и повестка восстановления некоторых других железнодорожных участков в нашей стране

Имею в виду, в частности, сектора Иджевана, Ерасха и Ахурика - это железные дороги, соединяющие Армению с Азербайджаном, основным Азербайджаном, с Нахичеванью и с Турцией. Потому что идет довольно-таки активный политический процесс. Не могу сказать, что сейчас уже есть политические решения об открытии этих железных дорог, но думаю, что ситуация созрела до той точки, что нужно уже провести подготовительные работы», - сказал премьер министр Армении.

Президент РФ в начале встречи, в частности, отметил:

«Мы уже говорили по поводу энергетики, в том числе атомной. Сейчас вдаваться в детали не будем, но есть возможность обсудить, поговорить. По логистике тоже.

Вы на прошлой нашей встрече ставили вопросы по различным направлениям, по которым мы совместно могли бы поработать. Имею в виду восстановление старых маршрутов, создание новых маршрутов, раскрывающих границы Армении. Так что в целом всё у нас развивается. Есть, конечно, и другие вопросы, которые пообсуждаем сейчас».