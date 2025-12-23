Алиев решил не ехать на неформальный саммит СНГ - Mediamax.am

Алиев решил не ехать на неформальный саммит СНГ


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет участия в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге.

Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на администрацию президента, причиной является «плотный рабчочий график» Ильхама Алиева.

 

20 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Ильхам Алиев примет участие в неформальном саммите и проведет встречу с Владимиром Путиным.

Комментарии

