«Армения придает большое значение сотрудничеству с НАТО»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска обсудили сегодня в Ереване вопросы развития партнерства и сотрудничества.

Никол Пашинян отметил, что Армения придает большое значение международным партнерам, в том числе «сотрудничеству с НАТО в целях продвижения повестки в области безопасности и стабильности в регионе».

«Заместитель генерального секретаря НАТО высоко оценила партнерство с Арменией и поблагодарила премьер-министра за прием аккредитованных при НАТО послов и за интересную и продуктивную беседу.

Была обсуждена Вашингтонская декларация, подписанная Арменией и Азербайджаном 8 августа, а также последовавшие за ней события. Состоялся обмен мнениями о шагах, направленных на разблокирование региональных коммуникаций, в частности, о проектах TRIPP и «Перекресток мира», - говорится в сообщекнии пресс-службы правительства.