Никол Пашинян примет участие в мероприятиях ЕАЭС и СНГ - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
19 Декабрь 2025
502 просмотров

Никол Пашинян примет участие в мероприятиях ЕАЭС и СНГ


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в Санкт-Петербург, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Об этом Пашинян сообщил сегодня в беседе с журналистами после очередного заседания правительства.

 

Заседание Совета ЕАЭС запланировано на 21 декабря и совпадает с неформальной встречей глав стран СНГ, которая состоится в Санкт-Петербурге 21-22 декабря.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Общество | Декабрь 19, 2025 00:02
Вероника Зонабенд: «Счастлив тот, у кого в жизни есть большая любовь и большая мечта»

Внешняя политика | Декабрь 18, 2025 16:45
«Армения придает большое значение сотрудничеству с НАТО»

"Книжный павильон" | Декабрь 18, 2025 15:25
В Ереване презентовали русское издание «Операции "Немезис"» Эрика Богосяна
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025