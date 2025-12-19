Никол Пашинян примет участие в мероприятиях ЕАЭС и СНГ

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в Санкт-Петербург, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Об этом Пашинян сообщил сегодня в беседе с журналистами после очередного заседания правительства.

Заседание Совета ЕАЭС запланировано на 21 декабря и совпадает с неформальной встречей глав стран СНГ, которая состоится в Санкт-Петербурге 21-22 декабря.