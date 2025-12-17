Замгенсека НАТО посетит Армению

Ереван /Медиамакс/. Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска посетит 18 декабря Армению.

Радмила Шекеринска встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером парламента Аленом Симоняном, министрами иностранных дел и обороны Араратом Мирзояном и Суреном Папикяном, сообщает пресс-служба альянса.

Заместитель генерального секретаря НАТО также встретится с представителями гражданского общества и послами государств-членов НАТО.

Радмила Шекеринска занимает должность заместителя генерального секретаря НАТО с декабря 2024 года. Ранее она занимала должности исполняющего обязанности премьер-министра, вице-премьера и министра обороны Северной Македонии.