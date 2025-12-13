К переговорам Путина и Эрдогана присоединился премьер Пакистана

Ереван /Медиамакс/. В рамках международного форума в Ашхабаде состоялась встреча президентом России и Турции.
В сообщении пресс-службы Кремля говорится:
«Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана началась с переговоров в расширенном составе с участием членов делегаций.
Отмечено, что отношения между Россией и Турцией развиваются хорошо во всех областях. Многоплановость и диверсифицированность российско-турецких отношений, особенно в торгово-экономической области, позволяют справляться с трудностями на международном уровне и с давлением третьих стран.
На повестке дня много крупных совместных проектов, в первую очередь продолжение строительства АЭС «Аккую».
Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по украинским, региональным и международным делам.
Российско-турецкие переговоры продолжились в узком составе. Позднее ко встрече присоединился премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф».
