13 Декабрь 2025
К переговорам Путина и Эрдогана присоединился премьер Пакистана


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. В рамках международного форума в Ашхабаде состоялась встреча президентом России и Турции.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится:

 

«Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана началась с переговоров в расширенном составе с участием членов делегаций.

 

Отмечено, что отношения между Россией и Турцией развиваются хорошо во всех областях. Многоплановость и диверсифицированность российско-турецких отношений, особенно в торгово-экономической области, позволяют справляться с трудностями на международном уровне и с давлением третьих стран.

 

На повестке дня много крупных совместных проектов, в первую очередь продолжение строительства АЭС «Аккую».

 

Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по украинским, региональным и международным делам. 

 

Российско-турецкие переговоры продолжились в узком составе. Позднее ко встрече присоединился премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф». 

