Посол США представила последние новости о «дороге Трампа»

Ереван /Медиамакс/. Посол США в Армении Кристина Квин заявила, что «преимущества «пути Трампа» откроют торговые пути и восстановят связь Армении с мировым рынком».
На сайте посольства США сегодня опубликована речь посла, которую она произнесла 8 декабря на сессии Армянско-американской торговой палаты (AmCham).
Кристина Квин сказала, что ««путь Трампа» не только способствует расширению региональных связей, но и даст Армении возможность выбирать партнеров для экспорта, импорта и совместных инициатив».
«Эта свобода выбора означает, что Армения может заключать торговые соглашения на наиболее выгодных условиях, что будет выгодно для армянского бизнеса и потребителей», - сказала посол.
Квин отметила, что «наша работа над транспортной инфраструктурой начинается в рамках программы «Путь Трампа», но не ограничивается ею».
«Параллельно с нормализацией отношений с Турцией и Азербайджаном мы готовы поддержать полную интеграцию Армении в торгово-промышленный комплекс Восток-Запад. Еще одним достижением в направлении реализации стало недавнее объявление о выделении США 145 миллионов долларов на новые проекты. Большая часть этих средств будет направлена на работу в рамках программы «Путь Трампа», а также на улучшение безопасности и управления границами.
Сейчас мы работаем с правительством Армении над созданием структур для разработки и реализации мероприятий, вытекающих из программы «Дорога Трампа» и меморандумов.
Во-первых, формируются две межправительственные рабочие группы для реализации меморандумов и программы «Дорога Трампа». Рабочие группы уже созданы и проведут свои первые заседания до конца года.
Во-вторых, формируется армяно-американская структура для управления планированием и строительством «Дороги Трампа». В настоящее время уточняются правовые вопросы, связанные с этой конкретной структурой», - сказала посол США.
