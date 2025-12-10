Новая АЭС в Армении будет американской, намекнула посол США - Mediamax.am

11 Декабрь 2025
Новая АЭС в Армении будет американской, намекнула посол США


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Посол США в Армении Кристина Квин намекнула, что новая атомная электростанция в Армении будет американского производства.

Сегодня на сайте посольства США была опубликована речь посла, которую она произнесла 8 декабря на заседании Армянско-американской торговой палаты (AmCham).

 

Кристина Квин заявила, что сегодня «отношения между США и Арменией глубже и крепче, чем когда-либо в нашей истории».

 

«Благодаря смелой и творческой дипломатии наши администрации добились успеха в решении проблем, которые десятилетиями препятствовали прогрессу. Этот прогресс принесет пользу странам от Центральной Азии до Западной Европы, но больше всего от этого выиграет Армения»,- сказала посол.

 

Квин заявила, что 8 августа президент США Дональд Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали три меморандума, «каждый из которых определяет видение наших двусторонних отношений и роль Армении как регионального лидера».

 

«Рада сообщить, что мы уже добиваемся значительного прогресса в реализации этих меморандумов.

 

Первый меморандум устанавливает всеобъемлющее партнерство в области энергетической безопасности. Цель состоит в повышении энергетической стабильности Армении путем модернизации и расширения производства энергоресурсов. Одним из ключевых аспектов энергетической безопасности Армении является ее гражданский ядерный потенциал. С этой целью США и Армения в настоящее время ведут переговоры о «Соглашении 123», которое позволит США экспортировать гражданские ядерные технологии в Армению.

 

«Это соглашение будет способствовать сотрудничеству в процессе перехода Армении от Мецаморского ядерного реактора к современной, гибкой системе. Лидерство США в современной атомной энергетике предоставляет Армении множество возможностей для обеспечения своей ядерной безопасности и энергетической независимости в будущем»,- заявила Кристина Квин.

