Новая АЭС в Армении будет американской, намекнула посол США

Ереван /Медиамакс/. Посол США в Армении Кристина Квин намекнула, что новая атомная электростанция в Армении будет американского производства.
Сегодня на сайте посольства США была опубликована речь посла, которую она произнесла 8 декабря на заседании Армянско-американской торговой палаты (AmCham).
Кристина Квин заявила, что сегодня «отношения между США и Арменией глубже и крепче, чем когда-либо в нашей истории».
«Благодаря смелой и творческой дипломатии наши администрации добились успеха в решении проблем, которые десятилетиями препятствовали прогрессу. Этот прогресс принесет пользу странам от Центральной Азии до Западной Европы, но больше всего от этого выиграет Армения»,- сказала посол.
Квин заявила, что 8 августа президент США Дональд Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали три меморандума, «каждый из которых определяет видение наших двусторонних отношений и роль Армении как регионального лидера».
«Рада сообщить, что мы уже добиваемся значительного прогресса в реализации этих меморандумов.
Первый меморандум устанавливает всеобъемлющее партнерство в области энергетической безопасности. Цель состоит в повышении энергетической стабильности Армении путем модернизации и расширения производства энергоресурсов. Одним из ключевых аспектов энергетической безопасности Армении является ее гражданский ядерный потенциал. С этой целью США и Армения в настоящее время ведут переговоры о «Соглашении 123», которое позволит США экспортировать гражданские ядерные технологии в Армению.
«Это соглашение будет способствовать сотрудничеству в процессе перехода Армении от Мецаморского ядерного реактора к современной, гибкой системе. Лидерство США в современной атомной энергетике предоставляет Армении множество возможностей для обеспечения своей ядерной безопасности и энергетической независимости в будущем»,- заявила Кристина Квин.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.