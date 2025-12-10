Григорян и Хаджиев поговорили о «вечном» мире

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев дали совместное интервью телеканалу Euronews в Дохе, где принимали участие в международной конференции.

В сообщении Euronews говорится, что Григорян и Хаджиев заявили, что война окончена, мир должен быть «вечным» для будущих поколений, и обе страны должны смотреть в совместное будущее.

«Во всех конфликтах стороны не доверяют друг другу. Но мы работаем в этом направлении. Как говорится в известной песне, «еще один кирпич в стене». В данном случае - в позитивном смысле. Мы пытаемся выстроить эту стену доверия», - сказал Армен Григорян.