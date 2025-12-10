Григорян и Хаджиев поговорили о «вечном» мире - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
11 Декабрь 2025
427 просмотров

Григорян и Хаджиев поговорили о «вечном» мире


Фото: euronews.com


Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев дали совместное интервью телеканалу Euronews в Дохе, где принимали участие в международной конференции.

 

В сообщении Euronews говорится, что Григорян и Хаджиев заявили, что война окончена, мир должен быть «вечным» для будущих поколений, и обе страны должны смотреть в совместное будущее.

 

«Во всех конфликтах стороны не доверяют друг другу. Но мы работаем в этом направлении. Как говорится в известной песне, «еще один кирпич в стене». В данном случае - в позитивном смысле. Мы пытаемся выстроить эту стену доверия», - сказал Армен Григорян.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Политика | Декабрь 10, 2025 15:56
«Попытка провалилась»: Серж Саргсян прокомментировал публикацию переговорных документов

Внешняя политика | Декабрь 10, 2025 14:36
Посол США представила последние новости о «дороге Трампа»

Внешняя политика | Декабрь 10, 2025 14:29
Новая АЭС в Армении будет американской, намекнула посол США
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025