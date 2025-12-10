Калас: Москва усиливает кампанию дезинформации в Армении - Mediamax.am

11 Декабрь 2025
Калас: Москва усиливает кампанию дезинформации в Армении


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Калас заявила, что Россия усиливает свою кампанию дезинформации в Армении.

Выступая на заседании Комитета по иностранным делам Европейского парламента, Калас, в частности, сказала:

 

«Мы видим, что чем ближе становится страна к Европейскому союзу, тем усиливается давление со стороны злонамеренного внешнего влияния.

 

Россия и её прокси усиливают кампании дезинформации, в том числе в Армении, в преддверии предстоящихх в следующем году выборов. Молдова была главной целью в этом году, но также и лучшим доказательством того, что с этим вызовом можно справиться.

 

5 мая в Ереване состоится первый саммит Армения-ЕС

Мы продолжим мобилизовать ресурсы Службы внешних действий, которые создали за последнее десятилетие, поддерживая при этом гражданское общество и свободные СМИ. Как мы узнали из Молдовы, для противодействия внешнему вмешательству и обеспечения чистоты выборов необходим подход «всё общество».

Комментарии

